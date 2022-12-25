Маск: Twitter пока не в безопасности, но и не мчится к банкротству
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что приобретённая им компания Twitter, владеющая одноимённой соцсетью, разорится не скоро. Так он прояснил свои же слова о том, что он "взял под контроль расходы" на свой новый актив, поэтому она "больше не летит на полной скорости к банкротству".
"Twitter пока не в безопасности, но и не мчится к банкротству. Впереди ещё много работы", — подтвердил Маск свои слова, отвечая на упоминание в "Твиттере".
Ранее Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp, продвигавшей горячие линии по предотвращению самоубийств.
ТАСС / ЕРА / Carina Johansen