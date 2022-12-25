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25 декабря, 11:10

Маск: Twitter пока не в безопасности, но и не мчится к банкротству

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что приобретённая им компания Twitter, владеющая одноимённой соцсетью, разорится не скоро. Так он прояснил свои же слова о том, что он "взял под контроль расходы" на свой новый актив, поэтому она "больше не летит на полной скорости к банкротству".

"Twitter пока не в безопасности, но и не мчится к банкротству. Впереди ещё много работы", — подтвердил Маск свои слова, отвечая на упоминание в "Твиттере".

Маск заявил, что оставит пост гендиректора Twitter, найдя "достаточно глупого" преемника

Маск заявил, что оставит пост гендиректора Twitter, найдя "достаточно глупого" преемника

Ранее Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp, продвигавшей горячие линии по предотвращению самоубийств.

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ТАСС / ЕРА / Carina Johansen

Ирина Фальке

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