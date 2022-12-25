Украинцы массово жалуются на раздачу повесток на улице
СМИ: В украинском Днепре начали раздавать повестки на улице
На Украине в очередной раз замечены люди в военной форме, раздающие повестки в военкомат прямо на улице. Как пишет издание "Страна", на этот раз всё произошло в Днепре.
На Украине снова раздают повестки случайным прохожим. Видео © Telegram / "Политика Страны"
На опубликованных кадрах видно, что прямо посреди рынка несколько военных обступают мужчину без формы. Это не единичный случай. В последнее время такие сообщения начали приходить с территории Незалежной всё чаще.
Напомним, что 16 ноября Верховная рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 19 февраля 2023 года. Ранее президент страны Владимир Зеленский внёс в орган соответствующее предложение.
Telegram / "Политика Страны"