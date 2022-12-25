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25 декабря, 11:40

В Кремле рассказали, будет ли Путин поздравлять западных коллег с Рождеством

Песков указал на отсутствие в России практики поздравления лидеров Запада с Рождеством

Никакой обязательной протокольной практики поздравления руководителей западных стран с католическим Рождеством в России нет. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Такой протокольной практики нет", ответил РИА "Новости" представитель Кремля на вопрос, будет ли лидер РФ Владимир Путин поздравлять глав других стран.

Епископ рассказал, почему в СССР католики уезжали на запад страны в Рождество

Епископ рассказал, почему в СССР католики уезжали на запад страны в Рождество

Напомним, сегодня католики празднуют Рождество. В Германии раскритиковали поздравление президента Украины Владимира Зеленского с праздником и назвали его безумцем. Читатели немецкого издания Die Welt увидели в его словах о том, что "мы не ждём чуда, поскольку творим его сами", фальшь.

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Татьяна Миссуми

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