"Я вообще-то бомж": Появилось видео неловкой беседы Сунака с бездомным при раздаче бесплатной еды
Премьер Британии Сунак спросил бездомного в Лондоне, каким бизнесом он занимается
Скриншот из видео © Twitter / Mic Wright
Бездомный поставил британского премьера Риши Сунака в неловкое положение, спросив, хорошо ли тот разбирается в экономике страны, последний в долгу не остался и задал ещё более странный вопрос. Видео разговора во время раздачи политиком бесплатной еды в столовой для нуждающихся в Лондоне вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.
Бездомный спросил британского премьера Риши Сунака, хорошо ли тот разбирается в экономике. Видео © Twitter / Mic Wright
Сунак ответил любопытному мужчине, что хорошо понимает экономику и это помогает ему на посту министра страны. В ответ премьер спросил бездомного, а каким бизнесом он занимается.
"Я вообще-то бездомный… Ну, в смысле бомж", — ответил ему мужчина, добавив, что всё же интересуется бизнесом.
Сунак тут же уточнил, а какая сфера интересна собеседнику. Тот назвал финансовую область. Затем премьер в красках описал, как хорошо заниматься бизнесом. "Да, я не возражаю. Но не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество", — мрачно ответил британец.
Читатели Daily Mail возмутились тому, с каким пафосом повёл себя Сунак. И написали в комментариях, что министр явно оторван от жизни. Британцы удивились, что премьер решил обсудить финансы с бездомным. "Он будет бизнес-консультантом Риши в следующем году", — пошутил один из подписчиков издания.
Ранее сообщалось, что жители Великобритании вынуждены есть корма для животных и разогревать еду с помощью свечей на фоне рекордного роста цен. По данным Independent, семьям приходится делать сложный выбор между отоплением и едой.