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25 декабря, 11:50

"Я вообще-то бомж": Появилось видео неловкой беседы Сунака с бездомным при раздаче бесплатной еды

Премьер Британии Сунак спросил бездомного в Лондоне, каким бизнесом он занимается

<p>Скриншот из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/brokenbottleboy/status/1606586825539309571" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mic Wright</a></p>

Скриншот из видео © Twitter / Mic Wright

Бездомный поставил британского премьера Риши Сунака в неловкое положение, спросив, хорошо ли тот разбирается в экономике страны, последний в долгу не остался и задал ещё более странный вопрос. Видео разговора во время раздачи политиком бесплатной еды в столовой для нуждающихся в Лондоне вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.

Бездомный спросил британского премьера Риши Сунака, хорошо ли тот разбирается в экономике. Видео © Twitter / Mic Wright

Сунак ответил любопытному мужчине, что хорошо понимает экономику и это помогает ему на посту министра страны. В ответ премьер спросил бездомного, а каким бизнесом он занимается.

"Я вообще-то бездомный… Ну, в смысле бомж", ответил ему мужчина, добавив, что всё же интересуется бизнесом.

Сунак тут же уточнил, а какая сфера интересна собеседнику. Тот назвал финансовую область. Затем премьер в красках описал, как хорошо заниматься бизнесом. "Да, я не возражаю. Но не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество", — мрачно ответил британец.

Читатели Daily Mail возмутились тому, с каким пафосом повёл себя Сунак. И написали в комментариях, что министр явно оторван от жизни. Британцы удивились, что премьер решил обсудить финансы с бездомным. "Он будет бизнес-консультантом Риши в следующем году", пошутил один из подписчиков издания.

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Ранее сообщалось, что жители Великобритании вынуждены есть корма для животных и разогревать еду с помощью свечей на фоне рекордного роста цен. По данным Independent, семьям приходится делать сложный выбор между отоплением и едой.

Татьяна Миссуми

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