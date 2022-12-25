"Я вообще-то бомж": Появилось видео неловкой беседы Сунака с бездомным при раздаче бесплатной еды

Бездомный поставил британского премьера Риши Сунака в неловкое положение, спросив, хорошо ли тот разбирается в экономике страны, последний в долгу не остался и задал ещё более странный вопрос. Видео разговора во время раздачи политиком бесплатной еды в столовой для нуждающихся в Лондоне вызвало неоднозначную реакцию у пользователей.

Бездомный спросил британского премьера Риши Сунака, хорошо ли тот разбирается в экономике. Видео © Twitter / Mic Wright

Сунак ответил любопытному мужчине, что хорошо понимает экономику и это помогает ему на посту министра страны. В ответ премьер спросил бездомного, а каким бизнесом он занимается.

"Я вообще-то бездомный… Ну, в смысле бомж", — ответил ему мужчина, добавив, что всё же интересуется бизнесом.

Сунак тут же уточнил, а какая сфера интересна собеседнику. Тот назвал финансовую область. Затем премьер в красках описал, как хорошо заниматься бизнесом. "Да, я не возражаю. Но не знаю, сначала я хотел бы пережить Рождество", — мрачно ответил британец.

Читатели Daily Mail возмутились тому, с каким пафосом повёл себя Сунак. И написали в комментариях, что министр явно оторван от жизни. Британцы удивились, что премьер решил обсудить финансы с бездомным. "Он будет бизнес-консультантом Риши в следующем году", — пошутил один из подписчиков издания.