Взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море

На грузовом судне у берегов Турции в Чёрном море прогремел взрыв. По информации телеканала Al Hadath , в результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести.

Сухогруз шёл под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Предварительно, инцидент произошёл в результате утечки газа. После ЧП экипаж вызвал спасателей, пострадавшие были госпитализированы. Сейчас продолжаются поиски капитана корабля. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает Al Hadath.