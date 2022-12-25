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25 декабря, 14:08

Взрыв прогремел на сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море

Al Hadath: На сухогрузе у берегов Турции в Чёрном море произошёл взрыв, 16 человек спасено

На грузовом судне у берегов Турции в Чёрном море прогремел взрыв. По информации телеканала Al Hadath, в результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести.

Сухогруз шёл под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Предварительно, инцидент произошёл в результате утечки газа. После ЧП экипаж вызвал спасателей, пострадавшие были госпитализированы. Сейчас продолжаются поиски капитана корабля. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает Al Hadath.

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Идентичный случай произошёл 20 декабря, когда на сухогрузе у побережья Турции вспыхнул пожар. Инцидент случился в районе провинции Синоп.

Обложка ©

seafarersjournal.com

Ирина Фальке

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