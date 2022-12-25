Как не ослепнуть в Новый год из-за бенгальских огней: 3 простых правила
Офтальмолог Шкатова дала советы по безопасному использованию бенгальских огней
Бенгальские огни — насколько это безопасное развлечение для глаз? Сколько времени можно на них смотреть без вреда? И какие упражнения помогут быстрее убрать яркие точки из глаз? На эти и другие вопросы Лайфу ответила врач-офтальмолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Алёна Шкатова.
Бенгальский огонь состоит из пиротехнической смеси, которая прессуется на жёсткую проволоку, в её состав входит барий азотнокислый, хлорат калия, железный и титановый порошок, алюминиевая пудра, технический углерод (сажа), мел, калиевая селитра, в качестве топлива и склеивающего вещества включают кукурузный или картофельный декстрин или крахмал, метилцеллюлозу, фенолформальдегидную смолу, перхлораты. Это соединения, которые окисляют взрывчатые вещества. В фейерверках содержатся такие элементы, как алюминий, сернистая сурьма, мышьяк, ртуть, двуокись серы. Они дают красочный эффект, но наносят вред здоровью, предупредила медик.
"Нельзя использовать свечи в тесных помещениях, а только в просторной комнате при условии проветривания. Держать горящую палочку нужно в вытянутой руке и не подносить ближе чем на 30 см к людям и домашним животным, к легковоспламеняющимся предметам, а при поджигании — не наклоняться над свечой", — напомнила она правила безопасности.
Врач объяснила, что при горении бенгальских огней, особенно цветопламенных, выделяются токсические вещества: фенол, формальдегид, соединения бария и другие агрессивные окислители, которые могут вызвать аллергическую реакцию, в том числе с вовлечением глаз. Поэтому все типы свечей с цветовыми наполнителями следует использовать на улице, а людям с чувствительными глазами и склонностью к аллергии лучше и вовсе от них отказаться.
"Но применение даже пиротехнических изделий первого класса может привести к нежелательным последствиям: искры от них могут отлететь в глаза и вызвать ожог роговицы или конъюнктивы. Компоненты бенгальского огня горят при температуре превышающей 1400 градусов, могут прожечь одежду и повредить кожу. Повреждения и ожоги глаз могут закончиться потерей зрения", — подчеркнула специалист.
По её словам, при попадании на поверхность глаза раскалённых фрагментов, в том числе от бенгальского огня, происходит термический ожог разной степени тяжести с появлением боли, рези, ощущении песка в глазах, покраснения глаз, слезотечения, светобоязни — всё это повод срочно обратиться к врачу. Отложенное проявление симптомов может произойти и через 4-6 часов, когда человек уже и забыл о своей встрече с раздражителем.
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"Петарда в переводе с французского "шум, скандал, тревога". Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением и при попадании в лицо, область глаз, вызывает травматическое повреждение, контузию", — отметила собеседница Лайфа.
До 15% травм при воздействии взрывов пиротехники приходится именно на глаза. Травмы, возникающие, при отклонении фейеверков, салютов, ракет от правильной траектории, серьёзны и вызваны действием взрывной, ударной волны. По сути, это боевое ранение, вплоть до потери глаза, как органа, если источник взрывной волны находится рядом с лицом. В случае, если взрыв произошёл недалеко от лица, то частички химического реагента попадают в глаза, вызывая химический ожог оболочек с вероятным последующим стойким снижением зрения, формированием помутнения роговицы, вплоть до слепоты и слабовидения. Восстановление после химических ожогов из-за попадания щелочи происходит сложно, предупредила Шкатова.
Однако если неприятность всё же произошла, первая незамедлительная помощь заключается в обильном промываются глаз кипячёной водой, чтобы смыть остатки едкой химии. По словам эксперты, часто происходит внедрение в оболочки глаза частичек инородных тел, что требует немедленного их извлечения под местной анестезией, что иногда непросто технически и ведёт к остаточному формированию помутнений с последствиями для зрения.
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Уровень светового потока, который производит салют, составляет до нескольких десятков тысяч люмен. При этом может отмечаться кратковременное снижение светочувствительности глаз — ослепление, которое восстанавливается в течение 1—2-х минут. Более серьёзное световое воздействие на орган зрения вызвано тем, что при горении выделяется спектр, который состоит из инфракрасных, световых и ультрафиолетовых лучей, пояснила врач. Ультрафиолетовый и инфракрасный диапазон не воспринимается человеческим зрением, однако могут действовать на коньюнктиву, роговицу, сетчатку и хрусталик глаза, вызывая ожоги и повреждения, электроофтальмию, фотокератит.
Стоит помнить, что длительность безопасности наблюдения за открытым источником горения зависит от расстояния от источника. При расстоянии 1 метр от источника это время может составлять 45 секунд, а на расстоянии 10 метров — 60 минут.Т аким образом, необходимо строго следовать инструкции применения изделий и не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства.
"При засвете глаз возникают яркие цветные пятна перед глазами, которые мешают зрению. Ускорить их исчезновение помогает упражнение пальминг (от англ. palm – "ладонь"). Для этого нужно растереть ладони и мягко, в форме чаши, положить их на глаза, изолировав их от источников света", — посоветовала медик.
Затем, ощутив приятное тепло, нужно представить что-то абсолютно чёрного цвета, например, чёрную кошку или чёрные цифры и мысленно делать их всё чернее, не фиксируя внимания на возникающих световых пятнах. При этом в коре головного мозга бета-волны сменяются более спокойными альфа-волнами, что способствует последующему восстановлению органа зрения, заверила офтальмолог.
А ранее Лайф рассказывал, как не оплошать при выборе фейерверка на Новый год. Так, при выборе пиротехники первым делом необходимо обратить внимание на внешний вид изделия, не стоит покупать деформированные или товары с испорченной упаковкой. Кроме того, необходимо обратить внимание на инструкцию к товару.
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