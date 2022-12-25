Как не ослепнуть в Новый год из-за бенгальских огней: 3 простых правила

Бенгальские огни — насколько это безопасное развлечение для глаз? Сколько времени можно на них смотреть без вреда? И какие упражнения помогут быстрее убрать яркие точки из глаз? На эти и другие вопросы Лайфу ответила врач-офтальмолог медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Алёна Шкатова.

Бенгальский огонь состоит из пиротехнической смеси, которая прессуется на жёсткую проволоку, в её состав входит барий азотнокислый, хлорат калия, железный и титановый порошок, алюминиевая пудра, технический углерод (сажа), мел, калиевая селитра, в качестве топлива и склеивающего вещества включают кукурузный или картофельный декстрин или крахмал, метилцеллюлозу, фенолформальдегидную смолу, перхлораты. Это соединения, которые окисляют взрывчатые вещества. В фейерверках содержатся такие элементы, как алюминий, сернистая сурьма, мышьяк, ртуть, двуокись серы. Они дают красочный эффект, но наносят вред здоровью, предупредила медик.

"Нельзя использовать свечи в тесных помещениях, а только в просторной комнате при условии проветривания. Держать горящую палочку нужно в вытянутой руке и не подносить ближе чем на 30 см к людям и домашним животным, к легковоспламеняющимся предметам, а при поджигании — не наклоняться над свечой", — напомнила она правила безопасности.

Врач объяснила, что при горении бенгальских огней, особенно цветопламенных, выделяются токсические вещества: фенол, формальдегид, соединения бария и другие агрессивные окислители, которые могут вызвать аллергическую реакцию, в том числе с вовлечением глаз. Поэтому все типы свечей с цветовыми наполнителями следует использовать на улице, а людям с чувствительными глазами и склонностью к аллергии лучше и вовсе от них отказаться.

"Но применение даже пиротехнических изделий первого класса может привести к нежелательным последствиям: искры от них могут отлететь в глаза и вызвать ожог роговицы или конъюнктивы. Компоненты бенгальского огня горят при температуре превышающей 1400 градусов, могут прожечь одежду и повредить кожу. Повреждения и ожоги глаз могут закончиться потерей зрения", — подчеркнула специалист.

По её словам, при попадании на поверхность глаза раскалённых фрагментов, в том числе от бенгальского огня, происходит термический ожог разной степени тяжести с появлением боли, рези, ощущении песка в глазах, покраснения глаз, слезотечения, светобоязни — всё это повод срочно обратиться к врачу. Отложенное проявление симптомов может произойти и через 4-6 часов, когда человек уже и забыл о своей встрече с раздражителем.

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"Петарда в переводе с французского "шум, скандал, тревога". Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением и при попадании в лицо, область глаз, вызывает травматическое повреждение, контузию", — отметила собеседница Лайфа.

До 15% травм при воздействии взрывов пиротехники приходится именно на глаза. Травмы, возникающие, при отклонении фейеверков, салютов, ракет от правильной траектории, серьёзны и вызваны действием взрывной, ударной волны. По сути, это боевое ранение, вплоть до потери глаза, как органа, если источник взрывной волны находится рядом с лицом. В случае, если взрыв произошёл недалеко от лица, то частички химического реагента попадают в глаза, вызывая химический ожог оболочек с вероятным последующим стойким снижением зрения, формированием помутнения роговицы, вплоть до слепоты и слабовидения. Восстановление после химических ожогов из-за попадания щелочи происходит сложно, предупредила Шкатова.

Однако если неприятность всё же произошла, первая незамедлительная помощь заключается в обильном промываются глаз кипячёной водой, чтобы смыть остатки едкой химии. По словам эксперты, часто происходит внедрение в оболочки глаза частичек инородных тел, что требует немедленного их извлечения под местной анестезией, что иногда непросто технически и ведёт к остаточному формированию помутнений с последствиями для зрения.

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Уровень светового потока, который производит салют, составляет до нескольких десятков тысяч люмен. При этом может отмечаться кратковременное снижение светочувствительности глаз — ослепление, которое восстанавливается в течение 1—2-х минут. Более серьёзное световое воздействие на орган зрения вызвано тем, что при горении выделяется спектр, который состоит из инфракрасных, световых и ультрафиолетовых лучей, пояснила врач. Ультрафиолетовый и инфракрасный диапазон не воспринимается человеческим зрением, однако могут действовать на коньюнктиву, роговицу, сетчатку и хрусталик глаза, вызывая ожоги и повреждения, электроофтальмию, фотокератит.

Стоит помнить, что длительность безопасности наблюдения за открытым источником горения зависит от расстояния от источника. При расстоянии 1 метр от источника это время может составлять 45 секунд, а на расстоянии 10 метров — 60 минут.Т аким образом, необходимо строго следовать инструкции применения изделий и не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства.

"При засвете глаз возникают яркие цветные пятна перед глазами, которые мешают зрению. Ускорить их исчезновение помогает упражнение пальминг (от англ. palm – "ладонь"). Для этого нужно растереть ладони и мягко, в форме чаши, положить их на глаза, изолировав их от источников света", — посоветовала медик.

Затем, ощутив приятное тепло, нужно представить что-то абсолютно чёрного цвета, например, чёрную кошку или чёрные цифры и мысленно делать их всё чернее, не фиксируя внимания на возникающих световых пятнах. При этом в коре головного мозга бета-волны сменяются более спокойными альфа-волнами, что способствует последующему восстановлению органа зрения, заверила офтальмолог.