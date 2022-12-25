12-летний подросток с тремя сообщниками жестоко убил знакомую семью

В штате Уттар-Прадеш, на севере Индии, 12-летний подросток с тремя сообщниками ворвался в дом к знакомой паре, которую убил и ограбил. Об этом сообщает The Times of India.

По словам полицейских, мальчик задумал ограбление, когда узнал, что его знакомый 60-летний Ибрагим Хан и его 55-летняя жена Хаджра недавно получили деньги. Подростки постучали в дверь дома супругов под предлогом продажи металлолома. Когда хозяйка открыла дверь, два парня набросились на неё и тут же задушили.

Затем 12-летний подросток и его сообщник зашли в дом, где нашли и задушили спящего мужчину. Преступники отыскали 54 тысячи рупий (46 тысяч рублей), серебряную цепочку и мобильник, забрали всё и скрылись. Тела нашла дочь супругов и вызвала полицию.

Несовершеннолетнего злоумышленника и двух его сообщников удалось задержать. Ещё один скрывается от полиции. Отмечается, что обвиняемые планировали приобрести оружие на награбленные деньги и войти в мир преступности.