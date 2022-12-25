Фигуристка Самоделкина заболела гриппом и слегла с температурой 39 градусов
Софья Самоделкина. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл
Российская фигуристка Софья Самоделкина заболела гриппом. По её словам, из-за болезни она вынуждена повременить с возвращением с чемпионата России.
"Пик заболевания пришёлся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку — без него было бы в сто раз хуже", — написала она в телеграм-канале.
По итогам соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, прошедшем в Красноярске, спортсменка заняла 11-е место.
А ранее Лайф писал, что первое место на чемпионате России по фигурному катанию заняла Софья Акатьева — ученица Этери Тутберидзе. За короткую и произвольную программы она набрала 249,74 балла.