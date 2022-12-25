Фигуристка Самоделкина заболела гриппом и слегла с температурой 39 градусов

"Пик заболевания пришёлся на сегодня. Думаю, что вчера болезнь начала прогрессировать. Сегодня поменяли билеты. Не полечу со всеми домой, так как с температурой лететь нельзя! Спасибо нашему доку — без него было бы в сто раз хуже", — написала она в телеграм-канале.