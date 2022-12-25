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25 декабря, 13:14

Россияне отправили более 20 тысяч писем на почту Деда Мороза

В Почте России заявили, что с помощью специальных почтовых ящиков для писем Деду Морозу граждане страны уже отправили более 20 тысяч конвертов. При этом каждое письмо доходит до адресата, даже если его опустили в обычный почтовый ящик или что-то заполнили неправильно.

"Конечно, в канун Нового года сильно растёт нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них", — цитирует пресс-службу Почты России RT.

Количество отправленных в резиденцию волшебника писем год от года существенно не меняется. Но, как уточнили в Почте России, согласно предварительной статистике, в этом году ожидается на 40 тысяч писем больше.

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АГН "Москва" / Сандурская Софья

Ирина Фальке

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