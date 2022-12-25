Снаряд ВСУ попал в цех карбамида на заводе "Стирол" в Горловке
В Горловке снаряд ВСУ разорвался у хранилища селитры на заводе "Стирол"
Последствия обстрела ВСУ завода "Стирол" в Горловке. Обложка © Telegram / Иван Сергеевич Приходько
Снаряд ВСУ разорвался вблизи хранилища с селитрой на территории завода "Стирол" в Горловке, повреждено здание цеха карбамида. По словам мэра города Ивана Приходько, пострадавших нет.
"В результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", — написал он в своём телеграм-канале.
А накануне Вооружённые силы Украины четыре раза обстреляли Донецк из РСЗО. В результате повреждено здание Республиканского травматологического центра, попадания зафиксированы по улице Щорса возле железнодорожной больницы.