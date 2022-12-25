Снаряд ВСУ попал в цех карбамида на заводе "Стирол" в Горловке

Снаряд ВСУ разорвался вблизи хранилища с селитрой на территории завода "Стирол" в Горловке, повреждено здание цеха карбамида. По словам мэра города Ивана Приходько, пострадавших нет.

"В результате обстрела ГУП "Стирол" со стороны украинских неонацистов вражеский снаряд разорвался возле склада селитры, повредив здание. Нарушено остекление и ограждение цеха карбамида", — написал он в своём телеграм-канале.