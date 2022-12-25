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25 декабря, 12:54

Названы три способа вернуть доступ к взломанному Telegram-аккаунту

Киберэксперт Трухачёв дал советы по восстановлению взломанного Telegram-аккаунта

Если злоумышленникам удалось взломать ваш аккаунт в "Телеграме", вернуть доступ к нему можно тремя способами. О них рассказал в беседе с "Газетой.ru" руководитель направления аналитики интернет-угроз компании "РТК-Солар" Сергей Трухачёв.

В первую очередь, если взломщики не успели поменять все реквизиты для входа нужно попытаться войти в аккаунт повторно и принудительно завершить сеансы на всех устройствах, кроме своего.

"Во-вторых, если доступ по номеру телефона утерян, можно попробовать восстановить управление через электронную почту. В-третьих, можно воспользоваться сбросом аккаунта", — советует эксперт.

Закрыть лишние сессии можно в пункте "Активные сессии" в настройках Telegram. А восстановить доступ по электронной почте можно только предварительно привязав учётную запись к e-mail — для этого нужно перейти в Настройки > Конфиденциальность > Двухфакторная аутентификация > Изменить почту для восстановления.

"Сброс аккаунта" означает его удаление и повторную регистрацию учётной записи по номеру телефона. Быстро удалить аккаунт можно через официальный сайт Telegram, потому что в мобильном приложении и клиенте мессенджера для ПК этой функции нет.

Для снижения риска потери доступа к своему Telegram-аккаунту эксперт настоятельно рекомендует включить в настройках мессенджера двухфакторную аутентификацию по приведённой выше схеме.

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shutterstock

Ирина Фальке

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