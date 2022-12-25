Двух краснокнижных сов спасли из плена уличных фотографов в Москве

Двух краснокнижных сов — ушастую и болотную — забрали у фотографов в центре Москвы за незаконное использование диких животных для фотографирования на улице. Об этом говорится в телеграм-канале "Городское хозяйство Москвы".

"Находиться на оживлённой улице для хищных птиц — большой стресс, а снег и дождь усугубляют ситуацию, ведь в дикой природе совы нашли бы укрытие и переждали непогоду", — заявили в ведомстве.

Сов обнаружили на улице Маросейка, рядом с домом 9/2. Зоозащитники подчеркнули, что документы на птиц у фотографов отсутствовали. Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости как уязвимый вид на территории столицы, а болотная — под 0-й категорией как вероятно исчезнувший вид.

Сейчас обе совы находятся в безопасности и получают необходимую помощь в столичном Центре реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.