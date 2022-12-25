ВМС Китая провели учения со стрельбами у Тайваня
ВМС Китая отчитались о патрулировании и военных учениях возле острова Тайвань
Военно-морские силы Китая вместе с другими видами войск выполнили патрулирование у берегов острова Тайвань, а также провели учения со стрельбами. Об этом рассказал официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
"25 декабря около острова Тайвань Вооружённые силы КНР осуществили патрулирование, в котором были задействованы все виды войск. Также состоялись военные учения со стрельбами и нанесением совместных ударов", — говорится в заявлении.
Ши И назвал состоявшиеся учения "решительным ответом Китая на усилившиеся провокации со стороны США и Тайваня". Он подчеркнул, что Восточная зона боевого командования прибегнет к любым мерам ради защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
Ранее в МИД КНР заявили, что подписанный президентом США Джо Байденом оборонный бюджет страны на 2023 год нарушает принцип "одного Китая" и ряд соглашений между государствами. Ведомство призвало Вашингтон прекратить использовать мятежный остров для "сдерживания Китая".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ