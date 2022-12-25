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Опубликовано 25 декабря 2022, 11:55
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Немцы выступили против поставок ВСУ танков Leopard 2

Опрос DPA: Большинство граждан ФРГ выступили против поставки Украине танков Leopard 2

Большинство граждан ФРГ не поддерживают требования о снабжении Украины новой военной техникой, а именно: танками немецкого производства. Меньше всего с данной инициативой солидарны избиратели оппозиционных партий, сообщает агентство DPA со ссылкой на результаты опроса аналитической компании YouGov.

Он проводился с 16 по 21 декабря с участием 2075 респондентов. В общей сложности 45% граждан высказались против поставки на Украину немецких танков Leopard 2, 33% выступили за, ещё 22% воздержались от ответа.

Больше всего (50%) данное требование к правительству поддержали избиратели коалиционной партии "Зелёные" (25% против). Избиратели двух остальных входящих в правительство партий выступают скорее против данной инициативы (41 к 40% в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и 42 к 33% у Свободной демократической партии (СвДП).

Среди избирателей оппозиционного блока "Христианско-демократического союза Германии" и "Христианско-социального союза в Баварии" 43% выступают против, 38% за. Меньше всего инициативу поддерживают в партиях "Альтернатива для Германии" (76 против 13%) и "Левые" (52 против 32%).

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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал три причины отказа поставлять танки Украине. Он также отметил, что Германия пытается предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

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Ирина Фальке
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