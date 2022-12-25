Когда США могут начать поставки американских истребителей на Украину Как и когда НАТО готовится обновить воздушную компоненту в украинском конфликте? 70893 70893 F-15. Фото © Wikipedia

Запад, столкнувшись с дефицитом наземного вооружения, ведёт подготовку и адаптацию ВСУ к американской концепции воздушно-наземной операции, считает ряд экспертов. Появилась версия, что ЗРК Patriot укроют аэродромы Незалежной. Хотя обещанные США американские системы ПВО не позволят переломить ход СВО, в Пентагоне, вероятно, прорабатываются поставки F-16, F-15, Bell AH-1Z Viper, AV-8B Harrier II, ударных беспилотников Reaper, Grey Eagle, о которых просил президент Украины Зеленский. Промышленность США уже давно работает над производством более совершенных систем, а вышеперечисленных образцов на Западе скопилось очень много.

Подготовка к наступлению

Patriot © Shutterstock

— Поставки Patriot могут подразумевать создание пояса противовоздушной обороны на Украине. В первую очередь это коснётся защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Кроме того, на аэродромы могут быть переброшены американские самолёты F-15 и F-16, которыми будут управлять как украинские лётчики, прошедшие переподготовку, так и команды ВВС США и других стран НАТО, — отметил военный эксперт Александр Бартош.

Однако не все военные эксперты считают, что Америка будет рисковать своими истребителями и поставлять их на Украину. Для этого могут быть задействованы другие страны. Что будет означать втягивание в украинский конфликт одной или нескольких стран НАТО.

— Для того чтобы проводить воздушно-наступательную операцию, судя по фронту противостояния Украины с Россией, который составляет более 1200 километров, то должно быть задействовано три фронта из учёта, что каждый из них 500 километров в ширину и 500 километров в глубину. То есть, по военным расчётам, должно быть задействовано минимум 150–200 истребителей, которые могут проводить воздушно-наземную операцию. Потому что меньшее количество ничего не решит, — сказал Лайфу военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

По его словам, большой вопрос, какую версию истребителей американцы смогут предоставить: войдут ли в их число истребители-перехватчики, истребители-бомбардировщики, самолёты различных версий с навигационным оборудованием для сброса бомб, для подвижки ракет ближнего и дальнего боя. В таких операциях должны быть задействованы и постановщики помех в составе определённого боевого порядка, различного рода эшелоны: подавления ПВО, отвлекающий, доразведки, разведки и так далее.

F-16. Фото © Wikipedia

— Если Украина получит эти истребители, обеспечить их базирование будет крайне проблематично, потому что эти объекты станут целями ударов крылатых ракет и будут уничтожены. Это все прекрасно понимают, поэтому базирование этой авиации будет на территории других стран. А раз так, то эти государства, действуя со своей территории, становятся участниками конфликта. И эти аэродромы — законные цели для нас, — комментирует военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. — В этом случае неважно, кто будет сидеть за штурвалами самолётов. Надо заметить, что американцы всё это понимают. Поэтому переброска этих самолётов, учитывая, что там ещё имеются дополнительные силы, означает только одно: США и страны НАТО готовятся к войне против России — на территории Украины как минимум.

Константин Сивков считает, что срок проведения воздушно-наступательной операции может быть смещён ближе к лету.

— На первом этапе в конфликт может ввязаться Польша, которая попытается захватить западные регионы Украины. А затем подключится американская авиация. Дальше в Вашингтоне будут смотреть по ситуации. Если поляки выстоят под прикрытием американской авиации и США удастся завоевать господство в воздухе, то они ограничатся и будут дальше развивать действия польских войск. Если этого будет недостаточно, то в бой бросят натовские и американские войска. Сейчас идёт интенсивная переброска американских войск из США на территорию Европы, — сказал Сивков.

Во время вашингтонской пресс-конференции Байдена и Зеленского глава Белого дома заявил о помощи Украине и напомнил, что "50 стран взяли на себя обязательства о поставках Украине более двух тысяч танков и других единиц бронетехники, более восьмисот артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более пятидесяти РСЗО". А Зеленский заверил: "Украинские военные могут отлично управлять американскими танками. И самолётами тоже".

Кроме того, американские и британские СМИ практически еженедельно намекают, что НАТО готовится активировать воздушную компоненту для прикрытия будущего наступления Украины. Например, из последнего: Popular Mechanics сообщает, что украинские самолёты МиГ-29 были модифицированы американскими кронштейнами LAU-118, которые крепятся к бомбодержателям BRU-32 для применения комплектов управляемых бомб JDAM.

Фото © popularmechanics.com / U.S. Air Force / Tech. Sgt. James Hodgman / DVIDS

По расчётам военных, начать такую операцию на территории Украины войскам НАТО будет сложно, потому что для начала нужно завоевать превосходство в воздухе, которого на сегодняшний день нет. Затем подавить систему противовоздушной обороны: то количество войск ПВО, которое находится сейчас на театре военных действий, подавить и американскими, и натовскими самолётами не представляется возможным. 150–200 истребителей F-15 и F-16 тоже просто не справятся с подобной задачей, прогнозируют наши эксперты.

Авторы Елена Ладилова