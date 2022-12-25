ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Когда США могут начать поставки американских истребителей на Украину

Как и когда НАТО готовится обновить воздушную компоненту в украинском конфликте?

Опубликовано 25 декабря 2022, 12:06
70893
F-15. Фото © Wikipedia

F-15. Фото © Wikipedia

Запад, столкнувшись с дефицитом наземного вооружения, ведёт подготовку и адаптацию ВСУ к американской концепции воздушно-наземной операции, считает ряд экспертов. Появилась версия, что ЗРК Patriot укроют аэродромы Незалежной. Хотя обещанные США американские системы ПВО не позволят переломить ход СВО, в Пентагоне, вероятно, прорабатываются поставки F-16, F-15, Bell AH-1Z Viper, AV-8B Harrier II, ударных беспилотников Reaper, Grey Eagle, о которых просил президент Украины Зеленский. Промышленность США уже давно работает над производством более совершенных систем, а вышеперечисленных образцов на Западе скопилось очень много.

Подготовка к наступлению

Patriot © Shutterstock

Patriot © Shutterstock

Поставки Patriot могут подразумевать создание пояса противовоздушной обороны на Украине. В первую очередь это коснётся защиты аэродромов и мест базирования сухопутных войск. Кроме того, на аэродромы могут быть переброшены американские самолёты F-15 и F-16, которыми будут управлять как украинские лётчики, прошедшие переподготовку, так и команды ВВС США и других стран НАТО, — отметил военный эксперт Александр Бартош.

Однако не все военные эксперты считают, что Америка будет рисковать своими истребителями и поставлять их на Украину. Для этого могут быть задействованы другие страны. Что будет означать втягивание в украинский конфликт одной или нескольких стран НАТО.

Для того чтобы проводить воздушно-наступательную операцию, судя по фронту противостояния Украины с Россией, который составляет более 1200 километров, то должно быть задействовано три фронта из учёта, что каждый из них 500 километров в ширину и 500 километров в глубину. То есть, по военным расчётам, должно быть задействовано минимум 150–200 истребителей, которые могут проводить воздушно-наземную операцию. Потому что меньшее количество ничего не решит, сказал Лайфу военный эксперт, экс-начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

По его словам, большой вопрос, какую версию истребителей американцы смогут предоставить: войдут ли в их число истребители-перехватчики, истребители-бомбардировщики, самолёты различных версий с навигационным оборудованием для сброса бомб, для подвижки ракет ближнего и дальнего боя. В таких операциях должны быть задействованы и постановщики помех в составе определённого боевого порядка, различного рода эшелоны: подавления ПВО, отвлекающий, доразведки, разведки и так далее.

F-16. Фото © Wikipedia

F-16. Фото © Wikipedia

Если Украина получит эти истребители, обеспечить их базирование будет крайне проблематично, потому что эти объекты станут целями ударов крылатых ракет и будут уничтожены. Это все прекрасно понимают, поэтому базирование этой авиации будет на территории других стран. А раз так, то эти государства, действуя со своей территории, становятся участниками конфликта. И эти аэродромы — законные цели для нас, — комментирует военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков. В этом случае неважно, кто будет сидеть за штурвалами самолётов. Надо заметить, что американцы всё это понимают. Поэтому переброска этих самолётов, учитывая, что там ещё имеются дополнительные силы, означает только одно: США и страны НАТО готовятся к войне против России — на территории Украины как минимум.

Почему главком ВСУ Залужный просит президента Украины ужесточить наказание за дезертирство
Почему главком ВСУ Залужный просит президента Украины ужесточить наказание за дезертирство

Константин Сивков считает, что срок проведения воздушно-наступательной операции может быть смещён ближе к лету.

На первом этапе в конфликт может ввязаться Польша, которая попытается захватить западные регионы Украины. А затем подключится американская авиация. Дальше в Вашингтоне будут смотреть по ситуации. Если поляки выстоят под прикрытием американской авиации и США удастся завоевать господство в воздухе, то они ограничатся и будут дальше развивать действия польских войск. Если этого будет недостаточно, то в бой бросят натовские и американские войска. Сейчас идёт интенсивная переброска американских войск из США на территорию Европы, сказал Сивков.

Во время вашингтонской пресс-конференции Байдена и Зеленского глава Белого дома заявил о помощи Украине и напомнил, что "50 стран взяли на себя обязательства о поставках Украине более двух тысяч танков и других единиц бронетехники, более восьмисот артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов, более пятидесяти РСЗО". А Зеленский заверил: "Украинские военные могут отлично управлять американскими танками. И самолётами тоже".

Кроме того, американские и британские СМИ практически еженедельно намекают, что НАТО готовится активировать воздушную компоненту для прикрытия будущего наступления Украины. Например, из последнего: Popular Mechanics сообщает, что украинские самолёты МиГ-29 были модифицированы американскими кронштейнами LAU-118, которые крепятся к бомбодержателям BRU-32 для применения комплектов управляемых бомб JDAM.

Фото © popularmechanics.com / U.S. Air Force / Tech. Sgt. James Hodgman / DVIDS

Фото © popularmechanics.com / U.S. Air Force / Tech. Sgt. James Hodgman / DVIDS

По расчётам военных, начать такую операцию на территории Украины войскам НАТО будет сложно, потому что для начала нужно завоевать превосходство в воздухе, которого на сегодняшний день нет. Затем подавить систему противовоздушной обороны: то количество войск ПВО, которое находится сейчас на театре военных действий, подавить и американскими, и натовскими самолётами не представляется возможным. 150–200 истребителей F-15 и F-16 тоже просто не справятся с подобной задачей, прогнозируют наши эксперты.

Для чего журналист из США обвиняет европейцев в российских диверсиях
Для чего журналист из США обвиняет европейцев в российских диверсиях
BannerImage
Авторы
Елена Ладилова
Елена Ладилова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!