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На побегушках у ЦРУ: Для чего журналист из США обвиняет европейцев в российских диверсиях

Для кого расставляют ловушки малоизвестные американские журналисты, рассказывая, что ЦРУ курирует работу диверсионных групп союзников по НАТО на территории России.

28 декабря, 23:40
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<p>Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / JackMurphyAuthor, © Shutterstock</p>

Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / JackMurphyAuthor, © Shutterstock

Бывший спецназовец, журналист и писатель, специализирующийся на интервью с военными и разведчиками, американец Джек Мерфи (Jack Murphy) опубликовал статью, где сообщает, что получил информацию от экс-сотрудников Центрального разведывательного управления США, что спецслужба руководит проведением диверсий на территории России. По его словам, ЦРУ привлекает и координирует сеть разведчиков из Европы для проведения диверсионной кампании в нашей стране.

Он утверждает, что спецслужба действует руками шпионской сети союзников по НАТО. Диверсии направлены на российские логистическую и военную инфраструктуры и проводятся с самого начала российской спецоперации на Украине. Их цель подорвать доверие общества и властных структур, причем часть союзников по мере эскалации украинского кейса отказываются от сотруничества с ЦРУ в тылу России. Джек Мерфи также приводит слова официальных представителей спецслужбы, которые отрицают подобные операции.

Мерфи делает вывод, что в России сейчас активированы многие "спящие агенты", которые Запад внедрял последние годы: "Бывшие чиновники отказались назвать конкретные цели кампании ЦРУ, но из-за необъяснимых инцидентов были повреждены железнодорожные мосты, склады с топливом и электростанции в России". Журналист считает, что военные действия усилят диверсионную кампанию, которая станет более дерзкой.

Российские эксперты считают, что подобные провокационные тексты – попытка запугать российское общество, а также часть информационного фронта, развернутого американцами против Москвы. Торгуя банальными секретами автор этой публикации может в тоже время заниматься саморекламой. Такой маркетинговый ход, полагает политолог Алексей Мартынов. По подобным лекалам как раз и работает Голливуд и разноплановые авторы в стиле бондианы.

У военных США всё чаще сдают нервы, они признаются в зверствах и беспределе украинских войск. Так полковник морской пехоты США, создатель ЧВК «Моцарт», воюющий на стороне ВСУ, Эндрю Милберн во время интервью заявил, что «Украина — это коррумпированное, идиотское общество, управляемое дебильными людьми». А «Украинские солдаты «убивают сдавшихся чуваков», совершают «зверства». Он также призвал США пойти ва-банк и самим «ввести войска на Украину».

Видео © T.me / Пул N3

Для рекламной статьи ЦРУ не очень ценный ресурс, может оказаться попыткой не сильно известного маргинала привлечь к себе внимание, говорит Алексей Мартынов. По большому счету, у военных США случился, как часто бывает, неадекватный распил. Вот и создатель ЧВК «Моцарт» обиделся на украинское руководство за недоплаченные деньги и решил пожаловаться на зверства и коррупцию Киевского руководства, – говорит Мартынов. – В короткую у них получается яркая картинка, а в длинную, когда военные действия затягиваются, появляются синдромы Афганистана и Вьетнама.

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Политолог Мартынов, напоминает, что мы сейчас столкнулись не только с пропагандой, но и результатом экспериментов над украинским народом нейропсихологического плана. Американцы испытывали на Украине новейшие разработки фармакологии и нейролептиков – наследие доктора Менгеля.

Руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло объясняет, что ЦРУ не занимается мелкими и рискованными операциями, для этого достаточно услуг СБУ. Скорее всего, эта информация является вбросом для провокации российских официальных лиц.

Такие неправдоподобные тексты напоминают расставленные ловушки. Например, если на них сначала отреагируют российские СМИ, а затем выскажется какой-либо чиновник из РФ, который в ответ чем-то пригрозит, то на западе его слова выхватят из контекста, занеся в список террористов. Именно так работают подобные вбросы, когда используются малоизвестные журналисты, которые не имеют отношения к американским чиновникам, — комментирует Манойло.

Главному разведывательному управлению Америки интересны более масштабные операции — когда задействованы более крупные объекты, а дроны, логистика и мосты — удел нацистов, объясняют эксперты.

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Авторы
Дмитрий Шестопалов
Дмитрий Шестопалов

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