Для чего журналист из США обвиняет европейцев в российских диверсиях Для кого расставляют ловушки малоизвестные американские журналисты, рассказывая, что ЦРУ курирует работу диверсионных групп союзников по НАТО на территории России. 23719 23719 Коллаж © LIFE. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / JackMurphyAuthor, © Shutterstock

Бывший спецназовец, журналист и писатель, специализирующийся на интервью с военными и разведчиками, американец Джек Мерфи (Jack Murphy) опубликовал статью, где сообщает, что получил информацию от экс-сотрудников Центрального разведывательного управления США, что спецслужба руководит проведением диверсий на территории России. По его словам, ЦРУ привлекает и координирует сеть разведчиков из Европы для проведения диверсионной кампании в нашей стране.

Он утверждает, что спецслужба действует руками шпионской сети союзников по НАТО. Диверсии направлены на российскую логистическую и военную инфраструктуру и проводятся с самого начала российской спецоперации на Украине. Их цель — подорвать доверие общества и властных структур, причём часть союзников по мере эскалации украинского кейса отказываются от сотрудничества с ЦРУ в тылу России. Джек Мерфи также приводит слова официальных представителей спецслужбы, которые отрицают подобные операции.

Мерфи делает вывод, что в России сейчас активированы многие "спящие агенты", которые Запад внедрял в последние годы: "Бывшие чиновники отказались назвать конкретные цели кампании ЦРУ, но из-за необъяснимых инцидентов были повреждены железнодорожные мосты, склады с топливом и электростанции в России". Журналист считает, что военные действия усилят диверсионную кампанию, которая станет более дерзкой.

Российские эксперты считают, что подобные провокационные тексты — попытка запугать российское общество, а также часть информационного фронта, развёрнутого американцами против Москвы. Торгуя банальными секретами, автор этой публикации может в то же время заниматься саморекламой. Такой маркетинговый ход, полагает политолог Алексей Мартынов. По подобным лекалам как раз и работает Голливуд и разноплановые авторы в стиле бондианы.

У военных США всё чаще сдают нервы, они признаются в зверствах и беспределе украинских войск. Так, полковник морской пехоты США, создатель ЧВК "Моцарт", воюющий на стороне ВСУ, Эндрю Милберн во время интервью заявил, что "Украина — это коррумпированное, идиотское общество, управляемое дебильными людьми". А украинские солдаты "убивают сдавшихся чуваков", совершают "зверства". Он также призвал США пойти ва-банк и самим "ввести войска на Украину".

— Для рекламной статьи ЦРУ не очень ценный ресурс, может оказаться попыткой не сильно известного маргинала привлечь к себе внимание, — говорит Алексей Мартынов. — По большому счёту, у военных США случился, как часто бывает, неадекватный распил. Вот и создатель ЧВК "Моцарт" обиделся на украинское руководство за недоплаченные деньги и решил пожаловаться на зверства и коррупцию киевского руководства, — говорит Мартынов. — Вкороткую у них получается яркая картинка, а вдлинную, когда военные действия затягиваются, появляются синдромы Афганистана и Вьетнама.

Политолог Мартынов напоминает, что мы сейчас столкнулись не только с пропагандой, но и с результатом экспериментов над украинским народом нейропсихологического плана. Американцы испытывали на Украине новейшие разработки фармакологии и нейролептики — наследие доктора Менгеля.

Руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло объясняет, что ЦРУ не занимается мелкими и рискованными операциями, для этого достаточно услуг СБУ. Скорее всего, эта информация является вбросом для провокации российских официальных лиц.

— Такие неправдоподобные тексты напоминают расставленные ловушки. Например, если на них сначала отреагируют российские СМИ, а затем выскажется какой-либо чиновник из РФ, который в ответ чем-то пригрозит, то на Западе его слова выхватят из контекста, занеся в список террористов. Именно так работают подобные вбросы, когда используются малоизвестные журналисты, которые не имеют отношения к американским чиновникам, — комментирует Манойло.

Главному разведывательному управлению Америки интересны более масштабные операции — когда задействованы более крупные объекты, а дроны, логистика и мосты — удел нацистов, объясняют эксперты.

Авторы Дмитрий Шестопалов