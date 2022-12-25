Стоматолог-ортопед предупредил об опасных осложнениях после пересадки зубов

Имплантация зубов является более предпочтительным способом, чем их пересадка, к последнему методу врачи прибегают всё реже и реже. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом врач – стоматолог-ортопед клиники "Мегастом" Роман Бирюков.

Врач-ортопед Роман Бирюков предупредил об опасности пересадки зубов. Фото предоставлено Лайфу героем публикации.

Он пояснил, что аутотрансплантация (пересадка) зубов — далеко не новая технология. Данный способ пытались применять ещё в прошлом веке. Как правило, вместо потерянного зуба предлагается пересадить так называемый зуб мудрости или "восьмёрку", взятую у того же пациента. Чаще всего для пересадки используется ещё не прорезавшийся зуб.

"Приживаемость "восьмёрок" на новом месте составляет не более 40%. В то время как имплантаты, изготавливаемые из титана, приживаются на 99,8%. Поэтому для специалиста однозначным решением является имплантация зубов", — рассказал доктор.

В течение двух лет с момента проведения аутотрансплантации у большей части пациентов с пересаженными "восьмёрками" рассасываются корни, и пересаженные зубы выпадают, предупредил собеседник Лайфа. Пациентам приходится вновь обращаться в клинику, но теперь за установкой имплантатов.

"Надо понимать, что у зубов мудрости в большинстве случаев достаточно разветвлённая корневая система, поэтому для пересадки такого зуба могут понадобиться дополнительные манипуляции, то есть проведение хирургического вмешательства", — предупредил Бирюков.

Кроме того, зубы мудрости бывают поражены кариесом из-за их труднодоступности для щётки. Поэтому перед пересадкой их придётся вылечить, а значит, на новом месте они пробудут не более пяти-семи лет и всё равно разрушатся, продолжил врач-ортопед. Ещё один минус — специалист не всегда аккуратно извлекает зуб мудрости, его коронковая часть может пострадать.

"Пересадка зубов — процедура, которая нуждается в абсолютно стерильных условиях, которые не всегда можно обеспечить. Поэтому присутствует риск осложнений — возможно воспаление, которое может привести к воспалительному процессу в кости челюсти. Что в свою очередь может стать причиной потери не одного, а нескольких зубов", — также отметил Бирюков.