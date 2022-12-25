21-летний россиянин на "ауди" столкнулся с автобусом и въехал в здание ресторана
В Ростове 21-летний водитель "ауди" попал в ДТП с автобусом и влетел в стену ресторана
В Ростове водитель Audi после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Обложка © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области
В Ростове-на-Дону водитель иномарки попал в ДТП с автобусом, после чего влетел в стену местного ресторана. Об этом сообщает 1rnd.ru портал со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.
Авария произошла в 7:30 25 декабря. 21-летний водитель "ауди-80" врезался в рейсовый автобус № 98, после чего иномарка влетела в стену ресторана Matador. В результате ДТП пострадал хозяин иномарки и его пассажиры. Судя по опубликованным кадрам, чтобы их извлечь из авто, спасателям пришлось срезать крышу машины. Сейчас они находятся в больнице.
Ранее Лайф писал, что на трассе под Волгоградом при столкновении микроавтобуса и грузовика погибло два человека, ещё четверо пострадали. По информации полицейских, авария произошла в Дубовском районе. В этом ДТП погибло два человека. Пострадавших пассажиров медики доставили в больницу. Среди них семилетний ребёнок, который ехал без родителей.