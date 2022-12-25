21-летний россиянин на "ауди" столкнулся с автобусом и въехал в здание ресторана

В Ростове-на-Дону водитель иномарки попал в ДТП с автобусом, после чего влетел в стену местного ресторана. Об этом сообщает 1rnd.ru портал со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.





Авария произошла в 7:30 25 декабря. 21-летний водитель "ауди-80" врезался в рейсовый автобус № 98, после чего иномарка влетела в стену ресторана Matador. В результате ДТП пострадал хозяин иномарки и его пассажиры. Судя по опубликованным кадрам, чтобы их извлечь из авто, спасателям пришлось срезать крышу машины. Сейчас они находятся в больнице.