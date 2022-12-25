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25 декабря, 12:07

21-летний россиянин на "ауди" столкнулся с автобусом и въехал в здание ресторана

В Ростове 21-летний водитель "ауди" попал в ДТП с автобусом и влетел в стену ресторана

<p>В Ростове водитель Audi после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Обложка © 1rnd.ru / <a href="https://www.1rnd.ru/news/3519674/v-centre-rostova-audi-vletela-v-stenu-restorana" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области</a></p>

В Ростове водитель Audi после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Обложка © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области

В Ростове-на-Дону водитель иномарки попал в ДТП с автобусом, после чего влетел в стену местного ресторана. Об этом сообщает 1rnd.ru портал со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

  • В Ростове водитель "ауди" после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Фото © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области
    В Ростове водитель "ауди" после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Фото © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области
  • В Ростове водитель "ауди" после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Фото © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области
    В Ростове водитель "ауди" после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Фото © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области

В Ростове водитель "ауди" после столкновения с автобусом врезался в ресторан. Фото © 1rnd.ru / Отдел пропаганды УГИБДД Ростовской области

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Авария произошла в 7:30 25 декабря. 21-летний водитель "ауди-80" врезался в рейсовый автобус № 98, после чего иномарка влетела в стену ресторана Matador. В результате ДТП пострадал хозяин иномарки и его пассажиры. Судя по опубликованным кадрам, чтобы их извлечь из авто, спасателям пришлось срезать крышу машины. Сейчас они находятся в больнице.

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Оксана Попова

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