5 простых способов сделать новогодние блюда менее вредными для людей с болезнями ЖКТ

Новогодняя трапеза — вредное, но самое долгожданное событие уходящего года для большинства россиян. О том, как пережить эту пору людям с заболеваниями ЖКТ, Лайфу рассказала врач – гастроэнтеролог-гепатолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Юлия Юнусова.

По её словам, при язвенной болезни стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, так как это может спровоцировать выброс желчи, что негативно скажется на слизистой кишечника и способно вызвать диарею и боли.

"При болезнях желчного пузыря переедание, употребление жирного, жареного, острого, а также приём алкоголя могут вызвать спазм гладкой мускулатуры желчного пузыря, выброс желчи в двенадцатиперстную кишку и обострение гастрита, болевой синдром в верхних отделах живота", — заявила гастроэнтеролог и порекомендовала иметь при себе омез, нексиум, а также ферменты поджелудочной железы и спазмолитики.

При этом салаты лучше не хранить более суток и при температуре выше четырёх градусов. Всё дело в разнообразии ингредиентов с разным сроком годности, из-за чего итоговый показатель всегда индивидуален. Также в них часто содержится майонез, который лишь ускоряет процесс размножения микроорганизмов.

"Чтобы продлить срок службы салата, приготовленные компоненты лучше хранить по отдельности, а смешать и заправить — перед подачей на стол", — добавила врач.

Чтобы "оздоровить" новогодний стол, рекомендуется убрать с него салаты с майонезом, картофелем, сырокопчёным мясом и бобовыми, а в оливье заменить колбасу на курицу или нежирную говядину. Классический майонез также можно заменить нежирным.

"Внесите разнообразие в новогоднее застолье, добавив к новогоднему столу свежую зелень с терпким или горьковатым вкусом, она обладает желчегонным эффектом, что облегчает переваривание жирной и обильной пищи, это например: листовая горчица, рукола, римский салат, кресс-салат", — советует Юнусова.

Также к столу можно добавить низкокалорийные, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой блюда из тыквы, моркови, свёклы, кабачков, репы, дайкона, капусты и артишоков. Заправить же пищу можно растительными маслами, добавив в них тыквенные семечки и орехи, содержащие эссенциальные фосфолипиды и жирорастворимые витамины-антиоксиданты А и Е.

"Селёдка под шубой не так плоха — избыточная солёность нейтрализуется картофелем, свёкла богата клетчаткой, а майонез можно взять пониженной жирности или сделать самим, сама же селёдка — ценный источник омега-3 жирных кислот", — заявила Юнусова.

Отличным выбором станут мандарины — самый полезный элемент новогоднего стола. Они в большом количестве содержат бета-каротин, калий, витамин А и антиоксиданты, а их кислинка помогает нам "осилить" масштабы праздника. При этом ими лучше не злоупотреблять, дабы не вызвать аллергическую реакцию или обострение гастрита.