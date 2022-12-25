5 простых способов сделать новогодние блюда менее вредными для людей с болезнями ЖКТ
Гастроэнтеролог Юнусова рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для людей с болезнями ЖКТ
Новогодняя трапеза — вредное, но самое долгожданное событие уходящего года для большинства россиян. О том, как пережить эту пору людям с заболеваниями ЖКТ, Лайфу рассказала врач – гастроэнтеролог-гепатолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Юлия Юнусова.
По её словам, при язвенной болезни стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, так как это может спровоцировать выброс желчи, что негативно скажется на слизистой кишечника и способно вызвать диарею и боли.
"При болезнях желчного пузыря переедание, употребление жирного, жареного, острого, а также приём алкоголя могут вызвать спазм гладкой мускулатуры желчного пузыря, выброс желчи в двенадцатиперстную кишку и обострение гастрита, болевой синдром в верхних отделах живота", — заявила гастроэнтеролог и порекомендовала иметь при себе омез, нексиум, а также ферменты поджелудочной железы и спазмолитики.
При этом салаты лучше не хранить более суток и при температуре выше четырёх градусов. Всё дело в разнообразии ингредиентов с разным сроком годности, из-за чего итоговый показатель всегда индивидуален. Также в них часто содержится майонез, который лишь ускоряет процесс размножения микроорганизмов.
"Чтобы продлить срок службы салата, приготовленные компоненты лучше хранить по отдельности, а смешать и заправить — перед подачей на стол", — добавила врач.
Чтобы "оздоровить" новогодний стол, рекомендуется убрать с него салаты с майонезом, картофелем, сырокопчёным мясом и бобовыми, а в оливье заменить колбасу на курицу или нежирную говядину. Классический майонез также можно заменить нежирным.
"Внесите разнообразие в новогоднее застолье, добавив к новогоднему столу свежую зелень с терпким или горьковатым вкусом, она обладает желчегонным эффектом, что облегчает переваривание жирной и обильной пищи, это например: листовая горчица, рукола, римский салат, кресс-салат", — советует Юнусова.
Также к столу можно добавить низкокалорийные, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой блюда из тыквы, моркови, свёклы, кабачков, репы, дайкона, капусты и артишоков. Заправить же пищу можно растительными маслами, добавив в них тыквенные семечки и орехи, содержащие эссенциальные фосфолипиды и жирорастворимые витамины-антиоксиданты А и Е.
"Селёдка под шубой не так плоха — избыточная солёность нейтрализуется картофелем, свёкла богата клетчаткой, а майонез можно взять пониженной жирности или сделать самим, сама же селёдка — ценный источник омега-3 жирных кислот", — заявила Юнусова.
Отличным выбором станут мандарины — самый полезный элемент новогоднего стола. Они в большом количестве содержат бета-каротин, калий, витамин А и антиоксиданты, а их кислинка помогает нам "осилить" масштабы праздника. При этом ими лучше не злоупотреблять, дабы не вызвать аллергическую реакцию или обострение гастрита.
Лайф рассказывал, как сделать любимые новогодние салаты полезными. По словам диетолога Татьяны Рыкаловой, в крабовый салат можно положить креветки, картошку в салатах — на авокадо, а про майонез она порекомендовала и вовсе забыть.
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