Раскольническая ПЦУ и грекокатолики собрались реформировать церковный календарь

Руководитель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний договорился с архиепископом Украинской грекокатолической церкви Святославом о создании рабочей группы по реформе церковного календаря. Они считают данный вопрос особенно актуальным, учитывая приближающиеся рождественские и пасхальные праздники.

"Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, который всё острее становится перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой УГКЦ.

Перед рабочей группой поставлена задача выработать предложения по данному вопросу для предстоятелей и синодов обеих церквей.