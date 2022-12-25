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25 декабря, 12:50

Раскольническая ПЦУ и грекокатолики собрались реформировать церковный календарь

ПЦУ и Украинская грекокатолическая церковь собрались реформировать церковный календарь

Руководитель раскольнической Православной церкви Украины Епифаний договорился с архиепископом Украинской грекокатолической церкви Святославом о создании рабочей группы по реформе церковного календаря. Они считают данный вопрос особенно актуальным, учитывая приближающиеся рождественские и пасхальные праздники.

"Особое внимание предстоятели церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, который всё острее становится перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой УГКЦ.

Перед рабочей группой поставлена задача выработать предложения по данному вопросу для предстоятелей и синодов обеих церквей.

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Тем временем Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) обратился с призывом отказаться от войны против Бога к президенту страны Владимиру Зеленскому. Священнослужители резко осудили методы, используемые властями против неугодных верующих.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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