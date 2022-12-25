Названы три главные причины старения кожи

Старение кожи происходит по трём причинам. В их числе — воздействие ультрафиолета, нарушение сна и изменение структуры белка, который выступает основным "строительным материалом" организма, прежде всего коллагена и эластина. Об этом в беседе "Газетой.ru" рассказала врач-косметолог, заведующая отделением эстетической медицины и дерматовенерологии сети клиник "Атлас" Оксана Чащина.

"Белок можно сравнить с нитью, которая со временем становится более тонкой, растягивается и может даже порваться. Старение приводит к тому, что "растянутых" старых белков становится всё больше, а новые белки образуются всё меньше. На внешности это отражается в виде морщин, опущения мягких тканей и снижения упругости кожи", — рассказала медик.

Кроме того, на кожу воздействует и ультрафиолет, который вызывает длительное и мощное воспаление, приводящее не только к пигментации, расширению сосудов, но и к стимуляции старения. Поэтому так важно применять УФ-фильтры даже в холодное время года, напомнила косметолог.

Кстати, именно во сне организм восстанавливается, а без его достаточного количества не вырабатывается мелатонин, который является антиоксидантом и онкопротектором. При этом врач отметила, что к профилактике старения стоит подходить комплексно и начинать действовать сразу после появления первых морщин, пигментации и других признаков.

Косметолог добавила, что в целом существенную роль играет рацион, баланс воды в организме, физическая нагрузка, качество отдыха, контроль хронических заболеваний, правильный уход за кожей и хронический стресс.