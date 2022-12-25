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25 декабря, 13:13

Более миллиона человек заразилось ковидом за сутки в китайской провинции

В китайской провинции Чжэцзян выявляют за сутки более миллиона случаев ковида

В Китае вновь фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом. Так, в провинции Чжэцзян медики регистрируют более миллиона случаев инфицирования ежедневно. Как уточняет South China Morning Post (SCMP), всего в населённом пункте проживает примерно 64,5 миллиона граждан.

В этой связи в столице провинции Ханчжоу власти начали сбор волонтёров для содействия городскому центру экстренной медицинской помощи. По данным портала, учреждение самостоятельно не справляется с увеличившимся количеством заражённых жителей. Сейчас правительство закупает жаропонижающие средства и распределяет более десяти миллионов единиц прочих медикаментов.

По предварительным оценкам, уровень суточной заболеваемости в этой провинции может достигнуть пика в два миллиона к 1 января. Снижения инфицирования ждут в конце января.

ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

ВОЗ обеспокоена ростом числа тяжёлых случаев ковида в Китае

Ранее стало известно, что национальная комиссия по здравоохранению Китая (NHC) больше не будет публиковать ежедневные данные по количеству заболевших коронавирусом. С 25 декабря эти функции взял на себя Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

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Оксана Попова
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