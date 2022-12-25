Более миллиона человек заразилось ковидом за сутки в китайской провинции

В Китае вновь фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом. Так, в провинции Чжэцзян медики регистрируют более миллиона случаев инфицирования ежедневно. Как уточняет South China Morning Post (SCMP), всего в населённом пункте проживает примерно 64,5 миллиона граждан.

В этой связи в столице провинции Ханчжоу власти начали сбор волонтёров для содействия городскому центру экстренной медицинской помощи. По данным портала, учреждение самостоятельно не справляется с увеличившимся количеством заражённых жителей. Сейчас правительство закупает жаропонижающие средства и распределяет более десяти миллионов единиц прочих медикаментов.

По предварительным оценкам, уровень суточной заболеваемости в этой провинции может достигнуть пика в два миллиона к 1 января. Снижения инфицирования ждут в конце января.