Пьяный россиянин избил прибывшего на вызов реаниматолога до сотрясения мозга
В Саратове пьяный мужчина избил прибывшего на вызов к больному реаниматолога
Визит к пациенту едва не закончился трагедией для реаниматолога в Саратове. Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин, на сотрудника скорой помощи внезапно набросился неизвестный мужчина и стал избивать. Об этом он написал в телеграм-канале.
Действие развернулось вчера вечером. Бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Мичурина. Там на фельдшера внезапно набросился мужчина и начал бить его кулаками по голове. Напавший был пьян. Его мотивы неизвестны. Пострадавший врач получил травмы средней степени тяжести и сотрясение мозга, но от госпитализации отказался. Теперь в деле разбирается полиция.
Ранее пьяный полицейский из Балашихи устроил серьёзную аварию. Он выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами — сначала влетел в ГАЗ, потом в "форд", "шкоду" и напоследок протаранил дерево. В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.
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