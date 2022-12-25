Пьяный россиянин избил прибывшего на вызов реаниматолога до сотрясения мозга

Визит к пациенту едва не закончился трагедией для реаниматолога в Саратове. Как рассказал министр здравоохранения региона Олег Костин, на сотрудника скорой помощи внезапно набросился неизвестный мужчина и стал избивать. Об этом он написал в телеграм-канале.

Действие развернулось вчера вечером. Бригада скорой помощи приехала на вызов на улицу Мичурина. Там на фельдшера внезапно набросился мужчина и начал бить его кулаками по голове. Напавший был пьян. Его мотивы неизвестны. Пострадавший врач получил травмы средней степени тяжести и сотрясение мозга, но от госпитализации отказался. Теперь в деле разбирается полиция.