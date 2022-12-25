Казанский "Зенит" выиграл Кубок России по волейболу в 11-й раз
Волейболисты казанского "Зенита" одержали убедительную победу во время розыгрыша Кубка России по волейболу сезона-2022, который прошёл в Новом Уренгое.
В финальном матче "Зенит" обыграл местный "Факел" со счётом 3:0 (25:16, 25:14, 25:21). Кубок уже одиннадцатый раз отправляется к команде. Это лучший результат среди мужских волейбольных клубов России. В прошлом году трофей также достался нынешним чемпионам.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные России по волейболу не допущены к числу участников олимпийского квалификационного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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ТАСС / Бобылев Сергей