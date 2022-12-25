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25 декабря, 14:15

В Германии экоактивистам помешали сорвать протестантское богослужение в канун Рождества

Активисты движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) намеревались сорвать протестантское богослужение в канун Рождества в Штутгарте, однако полиция смогла вовремя раскрыть их планы.

"На субботу днём в церкви Воскресения Христова в Мерингене была запланирована протестантская семейная служба, которая должна была транслироваться в прямом эфире на телеканале ARD", рассказали в Главном управления полиции Штутгарта.

Правоохранители смогли обхитрить борцов за экологию. Служба состоялась раньше срока, а на телевидении позже вышла её запись. Поэтому, когда представители Letzte Generation приехали к собору, никого не нашли. Полиция тут же задержала нарушителей и доставила в участок. Теперь им запрещено приближаться к храму на близкое расстояние.

Экоактивисты облили нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в венском Музее Леопольда

Экоактивисты облили нефтью картину Климта "Смерть и жизнь" в венском Музее Леопольда

Ранее сообщалось, что завод крупнейшей французской строительной компании Lafarge серьёзно пострадал после нападения экоактивистов. Около двухсот человек проникли на территорию предприятия и крушили топорами всё, что им попадалось на пути.

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ТАСС / ZUMA

Татьяна Миссуми

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