Кто и почему в США говорит об устранении Зеленского Американское общество называет Зеленского "стриптизёром в толстовке" и не хочет больше помогать Украине. У властей США есть особый интерес к Украине, но без нынешнего президента. О чём идёт речь? 125479 125479 Первая леди США Джилл Байден (слева), президент страны Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский (в центре) во время встречи у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma

Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским проговорился о том, что с украинским коллегой может случиться всякое. "Этот парень, судя по его душе, тот, за кого себя выдаёт… Он готов отдать свою жизнь за свою страну", — отметил президент США.

Отрицательная селекция

"Не бойтесь, Америка будет с вами, пока Украина существует", заявил Байден Зеленскому. А после его отъезда американское издание «The Hill» вышло с заголовком, что Белый дом может поступить с Украиной как с Афганистаном. Автор заметки считает, что "руководству Украины дали полномочия диктовать условия завершения войны. Но при этом США действует в собственных интересах. Возможно, повторится ситуация с Афганистаном, когда США договорились о выводе войск не с правительством, а с "Талибаном".

Любопытная версия, которую озвучивает издание, заключается в том, что американское правительство на афганской земле имело главный интерес — плантации по выращиванию опиумного мака. Именно это и является основной программой Вашингтона, которую они хотят реализовать теперь на Украине. По мнению американского экспертного сообщества, сельскохозяйственные угодья на юге Украины (Ивано-Франсковской и Хмельницкой областей) идеально подходят для выращивания опиумного мака и мака-сырца в промышленных масштабах, что может обеспечить беспрерывную поставку наркотических средств в страны Европы и сократить расходы на логистику.

Неслучайно и то, что накануне визита главы Незалежной отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор сравнил ситуацию в Америке со временем, когда страна ввязалась во Вьетнамскую войну. "Настоящая опасность сейчас заключается в том, что Байден скоро появится на телевидении, чтобы повторить выступление Линдона Джонсона в 1965 году, заменив слово "Южный Вьетнам" словом "Украина". Напомним, тогда американский президент Джонсон прямо на инаугурации заявил, что США вмешаются в конфликт во Вьетнаме, забыв обо всех своих предвыборных обещаниях мира.

Когда-то ещё один друг США — первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем — прилетел в Вашингтон на боинге, его также встречал американский президент на тот момент — Эйзенхауэр. Спустя время вьетнамского друга ликвидировали по указке ЦРУ во время госпереворота.

(Слева направо) Первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем прибыл в США; Труп Нго Динь Зьема во время переворота 1963 года. Фото © Wikipedia / Department of Defense. Department of the Air Force, Wikipedia

Также визит Зеленского предваряло заявление офицера разведки американской морской пехоты в отставке Скотта Риттера в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его информации, в Белом доме готовятся свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Риттер посчитал, что дни Зеленского на посту сочтены, так как он больше не влияет на ход событий. Именно Залужного экс-военный видит переговорщиком от Киева на завершающем этапе украинского кризиса: "Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины".

Вероятно, не случайно после визита Зеленского Bloomberg сообщил, что сенат США приостановил обсуждение обещанной Украине помощи в $45 миллиардов. Зеленскому выдали в Вашингтоне чёрную метку, несмотря на пиар демпартии.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Фото © ТАСС / Zuma

Обозреватель телеканала NBC Дэниел Депетрис предупреждает, что в новом году обе страны (США и Украина) могут увидеть, как их интересы расходятся всё больше. По его словам, Вашингтону следует озаботиться тем, чтобы его не затянуло на кривую дорожку бешеное желание победить и унизить Россию. "Сейчас самое время честно рассказать о том, что у военной и финансовой поддержки, оказываемой США украинцам, есть ограничения, о том, как долго эта поддержка может продолжаться, и — что не менее важно — о том, как мы бы хотели, чтобы эта война, которая идёт почти год, закончилась", — продолжил журналист.

Послушать выступление Зеленского в конгрессе США вчера пришли лишь 86 из 213 конгрессменов-республиканцев. Эти настроения демонстрируют и журналисты. Главная ТВ-звезда, ведущий республиканского Fox News Такер Карлсон, возмутившись толстовкой главы Украины, в которой тот выступал в Конгрессе, заявил, что "Президент Украины прибыл в Белый дом одетый как менеджер стрип-клуба и требовавший денег, и никто его не вышвырнул".

Авторы Елена Стафеева