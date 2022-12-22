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Кто и почему в США говорит об устранении Зеленского

Американское общество называет Зеленского "стриптизёром в толстовке" и не хочет больше помогать Украине. У властей США есть особый интерес к Украине, но без нынешнего президента. О чём идёт речь?

Опубликовано 22 декабря 2022, 15:40
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Первая леди США Джилл Байден (слева), президент страны Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский (в центре) во время встречи у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma

Первая леди США Джилл Байден (слева), президент страны Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский (в центре) во время встречи у Белого дома. Обложка © ТАСС / Zuma

Джо Байден на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским проговорился о том, что с украинским коллегой может случиться всякое. "Этот парень, судя по его душе, тот, за кого себя выдаёт… Он готов отдать свою жизнь за свою страну", отметил президент США.

Отрицательная селекция

"Не бойтесь, Америка будет с вами, пока Украина существует", заявил Байден Зеленскому. А после его отъезда американское издание «The Hill» вышло с заголовком, что Белый дом может поступить с Украиной как с Афганистаном. Автор заметки считает, что "руководству Украины дали полномочия диктовать условия завершения войны. Но при этом США действует в собственных интересах. Возможно, повторится ситуация с Афганистаном, когда США договорились о выводе войск не с правительством, а с "Талибаном".

Любопытная версия, которую озвучивает издание, заключается в том, что американское правительство на афганской земле имело главный интерес — плантации по выращиванию опиумного мака. Именно это и является основной программой Вашингтона, которую они хотят реализовать теперь на Украине. По мнению американского экспертного сообщества, сельскохозяйственные угодья на юге Украины (Ивано-Франсковской и Хмельницкой областей) идеально подходят для выращивания опиумного мака и мака-сырца в промышленных масштабах, что может обеспечить беспрерывную поставку наркотических средств в страны Европы и сократить расходы на логистику.

Неслучайно и то, что накануне визита главы Незалежной отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор сравнил ситуацию в Америке со временем, когда страна ввязалась во Вьетнамскую войну. "Настоящая опасность сейчас заключается в том, что Байден скоро появится на телевидении, чтобы повторить выступление Линдона Джонсона в 1965 году, заменив слово "Южный Вьетнам" словом "Украина". Напомним, тогда американский президент Джонсон прямо на инаугурации заявил, что США вмешаются в конфликт во Вьетнаме, забыв обо всех своих предвыборных обещаниях мира.

Когда-то ещё один друг США — первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем — прилетел в Вашингтон на боинге, его также встречал американский президент на тот момент — Эйзенхауэр. Спустя время вьетнамского друга ликвидировали по указке ЦРУ во время госпереворота.

(Слева направо) Первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем прибыл в США; Труп Нго Динь Зьема во время переворота 1963 года. Фото © Wikipedia / Department of Defense. Department of the Air Force, Wikipedia

(Слева направо) Первый президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем прибыл в США; Труп Нго Динь Зьема во время переворота 1963 года. Фото © Wikipedia / Department of Defense. Department of the Air Force, Wikipedia

Также визит Зеленского предваряло заявление офицера разведки американской морской пехоты в отставке Скотта Риттера в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его информации, в Белом доме готовятся свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и поставить на его место главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Риттер посчитал, что дни Зеленского на посту сочтены, так как он больше не влияет на ход событий. Именно Залужного экс-военный видит переговорщиком от Киева на завершающем этапе украинского кризиса: "Запад отодвинул Зеленского на второй план, акцентируя внимание на Залужном как будущем лидере Украины".

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Вероятно, не случайно после визита Зеленского Bloomberg сообщил, что сенат США приостановил обсуждение обещанной Украине помощи в $45 миллиардов. Зеленскому выдали в Вашингтоне чёрную метку, несмотря на пиар демпартии.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Фото © ТАСС / Zuma

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Фото © ТАСС / Zuma

Обозреватель телеканала NBC Дэниел Депетрис предупреждает, что в новом году обе страны (США и Украина) могут увидеть, как их интересы расходятся всё больше. По его словам, Вашингтону следует озаботиться тем, чтобы его не затянуло на кривую дорожку бешеное желание победить и унизить Россию. "Сейчас самое время честно рассказать о том, что у военной и финансовой поддержки, оказываемой США украинцам, есть ограничения, о том, как долго эта поддержка может продолжаться, и — что не менее важно — о том, как мы бы хотели, чтобы эта война, которая идёт почти год, закончилась", — продолжил журналист.

Послушать выступление Зеленского в конгрессе США вчера пришли лишь 86 из 213 конгрессменов-республиканцев. Эти настроения демонстрируют и журналисты. Главная ТВ-звезда, ведущий республиканского Fox News Такер Карлсон, возмутившись толстовкой главы Украины, в которой тот выступал в Конгрессе, заявил, что "Президент Украины прибыл в Белый дом одетый как менеджер стрип-клуба и требовавший денег, и никто его не вышвырнул".

Видео © T.me / botcharov

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Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева
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