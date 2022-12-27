Песков призвал с уважением отнестись к решению называть президента Татарстана раисом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть раисом главу республики.
"Нет, не могу. А зачем её оценивать? Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением", — заявил Песков журналистам.
Напомним, ранее депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, который вносит правки в конституцию региона и меняет наименование высшего должностного лица с президента на "главу – раиса Республики Татарстан".
Обложка ©
ТАСС / Валерий Шарифулин