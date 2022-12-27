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27 декабря, 13:46

Песков призвал с уважением отнестись к решению называть президента Татарстана раисом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать решение Госсовета Татарстана называть раисом главу республики.

"Нет, не могу. А зачем её оценивать? Это решение законодательного органа Татарстана, нужно к нему относиться с уважением", — заявил Песков журналистам.

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Напомним, ранее депутаты Госсовета Татарстана приняли законопроект, который вносит правки в конституцию региона и меняет наименование высшего должностного лица с президента на "главу – раиса Республики Татарстан".

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Артур Белкин

Комментарий

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Николай Бычков27 декабря, 15:38

Предлагаю Падишахом.Как говорил Ходжа Насреддин:"Эти лица не отмечены печатью мудрости"

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