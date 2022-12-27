Белоусов заявил, что в России нет смысла создавать мобилизационную экономику

На данный момент в России нет никакого смысла создавать мобилизационную экономику. В стране, в том числе у регионов, имеются соответствующие резервы для решения поставленных задач. Об этом рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Мобилизационную экономику нам создавать сейчас смысла никакого нет, у нас просто не получится это сделать, но у нас есть достаточное количество резервов и рычагов, которые мы можем задействовать, чтобы решить те задачи, которые ставит и президент, и сама жизнь", — заявил он в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению Белоусова, мобилизационной экономики как отдельной системы не существует, есть понятие мобилизационного общества, которое включает и мобилизационную экономику.

"Это всегда военизированная история, это отказ от личных интересов по отношению к государственным интересам, жёсткое превалирование государственных (интересов) и так далее", — добавил он.

Первый вице-премьер считает, что в долгосрочной повестке правительства — создание благоприятных условий для инвесторов, а также решение задач технологической повестки.