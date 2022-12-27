Глава "Лиги героев" Ксения Шойгу приехала в Донбасс с гуманитарной помощью

Руководитель проекта "Лига героев" Ксения Шойгу и рэпер ST (Александр Степанов) прибыли в ЛНР и поздравили с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также российских военных, раненных в зоне спецоперации.

Ксения Шойгу и ST поздравили с наступающим Новым годом детей и раненых военных. Видео © "Лига героев"

"Лига героев" с октября 2022 году направляет гумпомощь в республики Донбасса, Запорожскую и Херсонскую области, и каждый раз поставку сопровождают знаменитости. Изначально Шойгу и Степанов отправились в город Стаханов в ЛНР, который до сих пор обстреливают ВСУ. Из-за этого 43 ребёнка из местного приюта были эвакуированы и размещены в специальной школе-интернате в Петровском. Там же находятся дети и из других регионов. Все ребятишки получили новогодние подарки, а сам интернат от "Лиги героев" — бойлеры и котлы, постельное бельё, полотенца и прочие вещи первой необходимости.

Учебно-реабилитационный центр для слепых и слабовидящих детей получил специальное оборудование. Учреждение было открыто ещё в 2017 году, оно функционирует как общеобразовательная школа и совершенно уникально для ЛНР. А в 2023 году в учреждении состоится первый выпускной.

В течение недели в ДНР, ЛНР и Запорожской области активисты проведут 35 театрализованных новогодних представлений для детей. Так, на городских площадках, в местных школах и Домах культуры 5,5 тысячи ребятишек смогут увидеться с Дедом Морозом, Снегурочкой и любимыми героями русских мультфильмов и сказок. Спектакли будут сопровождаться интерактивной игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Ксения Шойгу и Александр Степанов также приняли участие в празднике.

"Мы в команде очень рады, что нам удалось устроить 35 новогодних представлений для детишек в абсолютно разных уголках ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ну и, конечно, с помощью партнёров "Лиги героев" мы собрали более 110 тысяч новогодних подарков, которые будут развезены по всем новым территориям и переданы детишкам, для того чтобы у каждого из них был Новый год независимо от обстоятельств", — подчеркнула Шойгу.