Путин передал привет другу девочки Саши из Запорожья, который очень уважает президента РФ
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с восьмилетней Александрой из Запорожской области, чью открытку он выбрал на "Ёлке желаний", передал привет другу девочки, который "очень любит и уважает" российского лидера.
Путин позвонил девочке Саше из Запорожья, мечту которой исполнил в рамках "Ёлки желаний". Видео © LIFE
"Владимир Владимирович, у меня есть друг Дима Количенко, очень сильно вас любит и уважает. Можете ему привет передать?" — обратилась девочка к главе государства.
Путин в ответ заявил, что передаёт огромный привет Диме. Также он поздравил родителей Саши с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.
Напомним, в рамках "Ёлки желаний" Путин исполнит мечты ещё двоих детей — Агаты из Курганской области, которая хочет увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и Давида из Ставропольского края, мечтающего посетить Военную академию Вооружённых сил.
LIFE