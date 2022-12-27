Путин передал привет другу девочки Саши из Запорожья, который очень уважает президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с восьмилетней Александрой из Запорожской области, чью открытку он выбрал на "Ёлке желаний", передал привет другу девочки, который "очень любит и уважает" российского лидера.

Путин позвонил девочке Саше из Запорожья, мечту которой исполнил в рамках "Ёлки желаний". Видео © LIFE

"Владимир Владимирович, у меня есть друг Дима Количенко, очень сильно вас любит и уважает. Можете ему привет передать?" — обратилась девочка к главе государства.

Путин в ответ заявил, что передаёт огромный привет Диме. Также он поздравил родителей Саши с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.