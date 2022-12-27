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27 декабря, 13:22
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Путин передал привет другу девочки Саши из Запорожья, который очень уважает президента РФ

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с восьмилетней Александрой из Запорожской области, чью открытку он выбрал на "Ёлке желаний", передал привет другу девочки, который "очень любит и уважает" российского лидера.

Путин позвонил девочке Саше из Запорожья, мечту которой исполнил в рамках "Ёлки желаний". Видео © LIFE

"Владимир Владимирович, у меня есть друг Дима Количенко, очень сильно вас любит и уважает. Можете ему привет передать?" — обратилась девочка к главе государства.

Путин в ответ заявил, что передаёт огромный привет Диме. Также он поздравил родителей Саши с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.

Путин позвонил девочке Саше из Запорожья и попросил прислать огурцов

Путин позвонил девочке Саше из Запорожья и попросил прислать огурцов

Напомним, в рамках "Ёлки желаний" Путин исполнит мечты ещё двоих детей — Агаты из Курганской области, которая хочет увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и Давида из Ставропольского края, мечтающего посетить Военную академию Вооружённых сил.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

Комментарий

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vasj vetrov27 декабря, 13:57

А если напишет Путину мальчик 67 лет, может прибавит пенсию?

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