Психиатр назвал простые способы пробудить новогодний настрой при депрессии

Отсутствие новогоднего настроения может быть обусловлено острым стрессом. Об этом рассказал врач-психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

По его словам, постоянное беспокойство и стресс могут отразиться на восприятии праздника. Он указал, что сами предновогодние дни повышают тревожность у некоторых людей. Причиной отсутствия настроения также может быть затянувшаяся депрессия, которая началась ещё задолго до праздников.

"Подведение итогов года, переосмысление собственной жизни и достижений могут стать причиной негативных эмоций. Если человек не достиг каких-то целей в течение года, а времени на их выполнение уже не остаётся, это становится причиной возникновения тревожных мыслей", — сказал специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Психиатр добавил, что у некоторых людей нет новогоднего настроения в силу спокойного отношения ко всем праздникам, и это нормально. Но пробудить нужный настрой можно, считает он. Для этого нужно окружить себя праздничными символами, а также устроить прогулку по местам, которые украшены к Новому году. Кроме этого, поможет общение с людьми, которые с нетерпением ждут праздник, добавил Вилков.