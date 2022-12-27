Названы три главных условия для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала условия, при которых Российский футбольный союз (РФС) сможет перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Слова специалиста приводит издание "Спорт-Экспресс".

"Должно быть выполнено три условия: отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета", — сказала Анцелиович.

Юрист также уточнила, что никаких согласий от ФИФА российская сторона получать не должна, поскольку наша страна расположена как в Европе, так и в Азии.