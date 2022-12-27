Названы три главных условия для перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Спортивный юрист Анцелиович: РФС должен выполнить три условия, чтобы перейти в Азию
Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала условия, при которых Российский футбольный союз (РФС) сможет перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Слова специалиста приводит издание "Спорт-Экспресс".
"Должно быть выполнено три условия: отсутствие членства в других организациях, географическое расположение и решение большинства участников по рекомендации исполнительного комитета", — сказала Анцелиович.
Юрист также уточнила, что никаких согласий от ФИФА российская сторона получать не должна, поскольку наша страна расположена как в Европе, так и в Азии.
Напомним, что в феврале уходящего года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях из-за конфликта на Украине. После этого встал вопрос о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию. Тем не менее в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. 17-го числа соперником россиян стала сборная Таджикистана, а 20-го — сборная Узбекистана. Обе встречи завершились без забитых мячей (0:0).
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