Первый вице-премьер Белоусов заявил, что РФ удержала рынок труда от роста безработицы

Власти РФ сумели удержать рынок труда от роста безработицы, хотя ранее для этого правительство продумало специальные меры, применение которых по итогу не потребовалось. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Был подготовлен целый ряд инструментов, которые мы были готовы и Минтруд РФ вместе с регионами запустить в тот момент, как только ситуация стала бы выходить из того диапазона, где мы считали, что она более-менее нормальная. Мы считали — где-то 4,5–5% <…> уровень безработицы. Как известно, не вышел этот индикатор за 4%", — отметил Белоусов.