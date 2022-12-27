Убившей троих детей екатеринбурженке предъявили обвинение
Жительнице Свердловской области, убившей троих детей, предъявили обвинение
Убившей троих несовершеннолетних детей жительнице Свердловской области предъявлено обвинение. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения", — говорится в сообщении.
Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводятся все необходимые экспертизы. В ближайшее время представители СКР намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемой под стражу. По статье за "убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" ей может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал о том, что в Свердловской области мать жестоко расправилась с тремя собственными детьми, в которых "вселились бесы". Следователи возбудили уголовное дело. В объёмной записке женщина назвала мужа сатаной, детей — грешниками, а земляков предупредила о наступившем апокалипсисе. Религиовед Алексей Старостин предположил, что убийца могла находиться под влиянием нетрадиционной религиозной организации.
VK / СУ СК России по Свердловской области