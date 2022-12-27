Убившей троих детей екатеринбурженке предъявили обвинение

"По версии следствия, в период с 25 по 26 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в квартире дома по улице Бажова в Екатеринбурге, убила троих своих несовершеннолетних детей 2022, 2012 и 2007 годов рождения", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводятся все необходимые экспертизы. В ближайшее время представители СКР намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении обвиняемой под стражу. По статье за "убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" ей может грозить до 20 лет лишения свободы.