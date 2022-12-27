Эндокринолог рассказала о плюсах и минусах мандаринов на новогоднем столе

Мандарины обладают рядом полезных свойств, например, они помогают бороться с инфекциями и улучшают пищеварение. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

"Мандарины содержат много витамина C, который активизирует иммунные клетки, помогая организму бороться с инфекциями и вирусами, растворимую и нерастворимую клетчатку, которая улучшает пищеварение и восстанавливает микрофлору желудочно-кишечного тракта, помогает перистальтике кишечника", — отметила она, добавив, что в этих фруктах нет тяжёлых металлов и радионуклидов.

В мандаринах содержится много сахара, однако на самом деле они низкокалорийные и позволяют снизить вес. Кроме того, эти представители цитрусовых полезны и для здоровья глаз. Но некоторым людям они противопоказаны. Речь идёт о тех, у кого диагностирован острый нефрит, гепатит или холецистит. Также мандарины не стоит есть страдающим язвой желудка или двенадцатиперстной кишки. С осторожностью употреблять этот продукт следует и тем, у кого обнаружен энтерит, колит, гастрит, а также сахарный диабет.

Эксперт призвала не есть мандарины натощак. Если сильно ими увлечься, то это может закончиться сыпью, отёком рта, анафилаксией. При этом у каждого человека реакция на этот фрукт индивидуальна, отметила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кто-то может съесть десять фруктов, и с ним ничего не случится, а кому-то достаточно и одного, чтобы запустить аллергическую реакцию. Суть в том, что аллергикам и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта этот фрукт вообще противопоказан", — приводит её слова "Вечерняя Москва".

Специалист подчеркнула, что злоупотребление этим фруктом может привести к развитию метеоризма, тошноты и диареи. Аллергикам тоже лучше отказаться от поедания мандаринов. По мнению врача, безопасная суточная доза для взрослого человека — не больше четырёх штук. А детям лучше давать не более двух фруктов за один приём.