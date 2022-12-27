Учёные выяснили, почему младенцы хаотично дёргают ручками и ножками

Учёные из Токийского университета в ходе исследования пришли к выводу, что спонтанные движения маленьких детей помогают им развивать сенсомоторную систему. Результаты опытов они опубликовали в журнале PNAS.

Сейчас существуют лишь некоторые знания об обучении младенцев движению. Для проведения исследования учёные взяли 12 новорождённых и 10 младенцев. Затем они сравнили ребёнка с компьютерной моделью опорно-двигательного аппарата человека.

"Объединив скелетно-мышечную модель и нейрофизиологический метод, мы обнаружили, что спонтанные движения, которые, кажется, не имеют явной задачи или цели, способствуют скоординированному сенсомоторному развитию", — отметили учёные.

В ходе исследования они нашли паттерны мышечного взаимодействия, которые развиваются на основе случайного исследовательского поведения детей. Затем эти движения начинают служить основой для целенаправленных движений. По словам специалистов, изучение сенсомоторной системы поможет понять происхождение движений человека, а ещё будет полезно в более ранней диагностике нарушений развития.