Психологи заявили о способности женщин по запаху определять, свободен мужчина или нет

Гетеросексуальные женщины по запаху могут определить, свободен мужчина или нет. К такому выводу пришли австралийские психологи из Университета Маккуори, результаты их исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовали 82 женщины до 35 лет. Всем им нужно было оценить запах тела и черты лица шестерых мужчин, из которых трое состояли в отношениях, а остальные были одиночками. Так, в течение суток представителям сильного пола предписывалось носить одну и ту же футболку, после чего её должны были понюхать женщины и рассказать, насколько их привлекает тот или иной запах.

Выяснилось, что запах тела мужчин-одиночек участницы эксперимента ощущали сильнее, чем несвободных. Кроме того, лица таких представителей сильного пола чаще оценивались как более мужественные и сексуальные. По словам психологов, женщины отличают одиноких мужчин из-за их высокого уровня тестостерона.