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Опубликовано 27 декабря 2022, 12:00
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Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об успешно поражённых целях под Краматорском

Российские ракетные войска и артиллерия успешно поразили запасной командный пункт украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", проинформировал представитель военного ведомства.

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Потери противника на Донецком направлении за сутки приблизились к сотне человек

Ранее Лайф писал, как российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
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