Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ
Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об успешно поражённых целях под Краматорском
Российские ракетные войска и артиллерия успешно поразили запасной командный пункт украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", — проинформировал представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал, как российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ