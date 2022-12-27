Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Российские ракетные войска и артиллерия успешно поразили запасной командный пункт украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", — проинформировал представитель военного ведомства.