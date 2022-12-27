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27 декабря, 12:00

Ракетчики и артиллеристы поразили командный пункт бригады ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об успешно поражённых целях под Краматорском

Российские ракетные войска и артиллерия успешно поразили запасной командный пункт украинской 80-й десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщил журналистам на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Поражён запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска в Донецкой Народной Республике, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах", проинформировал представитель военного ведомства.

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Ранее Лайф писал, как российские военные уничтожили возле Краматорска пункт ремонта оружия ВСУ, где в тот момент были две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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