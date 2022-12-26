ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 декабря, 11:01

Потери противника на Донецком направлении за сутки приблизились к сотне человек

Генерал-лейтенант Конашенков сообщил об ударе по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине нанесли удар по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Он уточнил, что потери противника на Донецком направлении за сутки приблизились к сотне человек. Украинская армия также лишилась четырёх боевых машин пехоты и восьми авто.

"В результате удара по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 35 украинских военнослужащих, в том числе пять старших офицеров", — добавил представитель военного ведомства.

Западные СМИ остались в восторге от тактики Суровикина в зоне спецоперации

Западные СМИ остались в восторге от тактики Суровикина в зоне спецоперации

Ранее Лайф сообщал, что российские военные нанесли удар по пунктам дислокации одной из бригад ВСУ и иностранных наёмников на территории ДНР.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров