ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2022, 10:56

Российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, это стало результатом сосредоточенного огневого удара по противнику.

"На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо того, ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских солдат двух автомобилей и боевой машины пехоты.

Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска
Польская гаубица "Краб" уничтожена на позициях ВСУ у Северска

Кроме того, в Минобороны рассказали, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили диверсионную группу ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar