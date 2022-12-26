Российские войска за сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, это стало результатом сосредоточенного огневого удара по противнику.

"На Купянском направлении в результате нанесения сосредоточенного огневого удара по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Кисловка в Харьковской области уничтожено до 20 украинских военнослужащих", — сказал представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо того, ВС РФ ударили по технике противника, лишив украинских солдат двух автомобилей и боевой машины пехоты.