Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в ЛНР

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и миномётный расчёт ВСУ", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Макеевки и Невского ЛНР и Тернов и Торского ДНР. Противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.