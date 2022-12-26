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26 декабря, 10:51

Российские военные уничтожили диверсионную группу ВСУ в ЛНР

Российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооружённых сил Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и миномётный расчёт ВСУ", — отметил он.

Также, по данным МО РФ, российская артиллерия нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах Макеевки и Невского ЛНР и Тернов и Торского ДНР. Противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва

Две группы бойцов ВСУ ликвидированы во время разведки у села Червоная Диброва

А ранее российская артиллерия и авиация в ходе ударов по двум бригадам ВСУ на Краснолиманском направлении уничтожили более 40 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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