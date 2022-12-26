Разбился после смерти попутчика: Генконсул раскрыл подробности гибели российского депутата в отеле в Индии

Полиция индийского штата Одиша не видит ничего подозрительного в смерти 65-летнего депутата Законодательного собрания Владимирской области Павла Антова. То же касается гибели попутчика парламентария, который, как оказалось, скончался 22 декабря, сообщил Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

"Мы в курсе смертей двух граждан России. Находимся на связи с родственниками этих людей и полицейского управления города, где это произошло. Окажем близким покойных всю необходимую помощь в оформлении документов", — сказал РИА "Новости" дипломат.

По его словам, полиция и генконсульство не видят ничего подозрительного в смерти россиян. В связи с этим правоохранители завершили расследование по делу первого умершего россиянина, его тело уже кремировано.

Так, 65-летний Павел Антов погиб при падении с третьего этажа отеля через два дня после того, как его друг Владимир Быданов был найден мёртвым в своём номере на первом этаже в той же гостинице. По данным местных СМИ, полиция изучает все возможные версии смерти депутата и не исключает, что он случайно упал с террасы.