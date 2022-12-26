Депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов умер в Индии

Депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов умер в возрасте 65 лет в Индии. По словам вице-спикера регионального парламента Вячеслава Картухина, смерть наступила при трагических обстоятельствах.

О смерти председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии также сообщила пресс-служба областной думы. В некрологе сказано, что Антова знают как одного из самых активных меценатов. При его поддержке реализовывались многие культурные проекты, а благотворительности он уделял значительную часть своей жизни — "для него это было делом чести и совести".

"Не могу поверить: буквально на днях мы поздравляли его с юбилеем. 65 лет — возраст, когда соединяются опыт и энергия, за плечами — большой багаж достижений, а впереди — новые планы и проекты, личные, профессиональные, общественные", — признался председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселёв.