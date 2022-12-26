Не стало легенды петербургского "Зенита"

В Петербурге ушёл из жизни бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев. Об утрате сообщила в понедельник пресс-служба Комитета Северной столицы по физической культуре и спорту, Дмитриеву было всего 58 лет.

"В последние годы Сергей тяжело болел, но мужественно боролся со страшным недугом. Играл в футбол в различных товарищеских матчах. В памяти болельщиков и всех нас Сергей так и останется Серёгой", — говорится в некрологе.