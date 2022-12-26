ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 декабря, 08:37

Не стало легенды петербургского "Зенита"

Умер нападающий звёздного состава "Зенита-84" Сергей Дмитриев

<p>Легендарного нападающего сине-бело-голубых Сергея Дмитриева не стало 26 декабря на 59-м году жизни.</p><p>Фото © Футбольный клуб "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов</p>

Легендарного нападающего сине-бело-голубых Сергея Дмитриева не стало 26 декабря на 59-м году жизни.

Фото © Футбольный клуб "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов

В Петербурге ушёл из жизни бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев. Об утрате сообщила в понедельник пресс-служба Комитета Северной столицы по физической культуре и спорту, Дмитриеву было всего 58 лет.

"В последние годы Сергей тяжело болел, но мужественно боролся со страшным недугом. Играл в футбол в различных товарищеских матчах. В памяти болельщиков и всех нас Сергей так и останется Серёгой", — говорится в некрологе.

Свои соболезнования в связи со смертью прославленного футболиста выразили сегодня и сине-бело-голубые, которым Сергей Дмитриев посвятил свою жизнь. Будучи самым молодым в составе легендарного "Зенита-84", он запомнился как автор одного из мячей в "золотом" матче 21 ноября 1984 года с харьковским "Металлистом". В общей сложности нападающий провёл за петербургский клуб 192 официальных матча и забил 59 мячей. После завершения игровой карьеры работал тренером.

Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

Ранее Лайф писал, что погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Он скончался в Канаде несколько дней назад. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, то тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами многоквартирного дома в Лондоне. В связи с трагедией клуб отменил запланированную игру.

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров