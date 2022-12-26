Не стало легенды петербургского "Зенита"
Умер нападающий звёздного состава "Зенита-84" Сергей Дмитриев
Легендарного нападающего сине-бело-голубых Сергея Дмитриева не стало 26 декабря на 59-м году жизни.
Фото © Футбольный клуб "Зенит"/ Вячеслав Евдокимов
В Петербурге ушёл из жизни бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев. Об утрате сообщила в понедельник пресс-служба Комитета Северной столицы по физической культуре и спорту, Дмитриеву было всего 58 лет.
"В последние годы Сергей тяжело болел, но мужественно боролся со страшным недугом. Играл в футбол в различных товарищеских матчах. В памяти болельщиков и всех нас Сергей так и останется Серёгой", — говорится в некрологе.
Свои соболезнования в связи со смертью прославленного футболиста выразили сегодня и сине-бело-голубые, которым Сергей Дмитриев посвятил свою жизнь. Будучи самым молодым в составе легендарного "Зенита-84", он запомнился как автор одного из мячей в "золотом" матче 21 ноября 1984 года с харьковским "Металлистом". В общей сложности нападающий провёл за петербургский клуб 192 официальных матча и забил 59 мячей. После завершения игровой карьеры работал тренером.
Ранее Лайф писал, что погибшего 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова похоронили в Торонто. Он скончался в Канаде несколько дней назад. Сначала причина смерти не раскрывалась, но позже стало известно, то тело спортсмена обнаружили 17 декабря утром под окнами многоквартирного дома в Лондоне. В связи с трагедией клуб отменил запланированную игру.