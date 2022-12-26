Западные СМИ остались в восторге от тактики Суровикина в зоне спецоперации

На Западе отметили действия генерала армии РФ Сергея Суровикина, который командует группировкой войск в зоне спецоперации на Украине. Как сочли в Financial Times, благодаря его тактике шансы ВСУ на успешное наступление на южном направлении существенно снизились.

"Эти более сильные оборонительные позиции снижают шансы на успешное зимнее контрнаступление Украины, которое может отрезать сухопутный коридор, тянущийся вдоль побережья Азовского моря и связывающий Россию с Крымом", — говорится в статье о работе военного, которому удалось укрепить линию фронта и провести успешную переброску войск из Херсона.

При этом, как отметило издание, некоторые западные аналитики всё же не исключают возможного "прорыва" украинских войск.