Город в осаде: Сколько бригад ВСУ могут потерять в Бахмуте в ближайшее время Несмотря на значительные потери и предупреждения американских военных, Киев упрямо пытается удержать Бахмут (Артёмовск), бросая в город остатки элитных подразделений со всего фронта. 25 декабря, 23:40 Фото © Shutterstock

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Министерство обороны России сообщило на днях о взятии под контроль северной части Яковлевки в ДНР, которую на некоторых картах обозначают как отдельное село Баячивка. На данный момент завершается зачистка населённого пункта от украинских войск. Чуть позже и украинские источники подтвердили эту информацию. Фронт активно сдвигается в сторону посёлка Весёлый, села Раздоловка и центральной части Соледара. В ночь с 22 на 23 декабря российской артиллерией были поражены цели ВСУ в Верхнекаменском, Бахмуте, Клещеевке, Александро-Шультино и Новгородском.

При этом Киев, зациклившись на Бахмуте и забыв про остальные направления, подтягивает туда все имеющиеся бригады. В настоящий момент под Бахмутом в разной степени готовности сосредоточены 60-я пехотная бригада, 241-я бригада территориальной обороны, батальон "Скала", 46-я аэромобильная бригада, 109-я бригада территориальной обороны, 71-я пехотная бригада, грузинские наёмники, 30-я механизированная бригада, 59-я моторизованная бригада, 4-я танковая бригада. Также под Бахмут брошены Силы специальных операций ГУР и другие элитные подразделения.

— Для удержания населённого пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО, — рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

Марочко добавил, что ССО понадобились украинским войскам, в частности, для того, чтобы предотвратить панические настроения и дезертирство. В 57-й бригаде ВСУ участились случаи бегства с поля боя и регулярно фиксируются так называемые самострелы — добровольные ранения солдат, совершаемые с целью отказа от боевых действий.

Бахмут на карте

Фото © Google Maps

22 декабря польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Украинский главнокомандующий назвал этот участок бесперспективным и к тому же опасным. Залужный, по данным польских СМИ, напрямую указал Зеленскому, что если подразделения ВСУ и Нацгвардии останутся в Бахмуте, то в определённый момент многотысячная группировка просто перестанет существовать.

Усугубляет ситуацию ВСУ в Бахмуте и погода. В сложившихся погодных условиях американская техника оказалась бесполезной. Бронеавтомобили вязнут в грязи, а бронетранспортёры, переданные США и странами НАТО, регулярно ломаются и встают мёртвым грузом из-за дефицита запчастей. Ещё в начале декабря отмечалось, что виной всему несоответствие возможностей техники, спроектированной для каменистой местности, и непролазной украинской грязи, действовать в которой такая техника просто не может.

При этом ВСУ, имея на руках бесполезную технику, лишены возможности критиковать её и подход НАТО в целом, поскольку много плохой техники в данном случае лучше, чем вообще никакой на поле боя.

В результате в настоящее время ВСУ ведут преимущественно пехотный бой. Почти все попытки контратак в пригородах Бахмута проводятся украинцами без прикрытия танков и БТР, а подразделения доставляются к месту боя в лучшем случае на пикапах без брони. Такая тактика напрямую сказывается на потерях: чем больше лёгкой техники используется украинскими силами на переднем крае, у линии боестолкновения, тем больше убитых каждый день. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми в день и ещё 250 ранеными, то к концу декабря из-за морозов, антисанитарии и дефицита бронетехники в предместьях Бахмута погибает не менее 250 человек в день. Ещё примерно 350–400 получают ранения.

Когда ВСУ сдадут Бахмут?

Фото © Shutterstock

Собеседники Лайфа в зоне проведения спецоперации отмечают, что с конца ноября в подразделениях ВСУ, переброшенных в Бахмут, наблюдается резкий рост смертей среди младших и старших офицеров. Несмотря на обучение в Германии, Великобритании и Чехии, активно гибнут командиры взводов и рот, впервые попавшие в условия реального боя.

Значительные потери понесли 57-я мотопехотная, 60-я пехотная, 46-я аэромобильная и 59-я мотопехотная бригады, которые перебросили в Бахмут для усиления обороны и укрепления фронта. Симптоматично, что это самые боеспособные подразделения ВСУ. Их офицеры проходили подготовку в Германии в рамках программы JMTG-U (предполагает активные штурмовые действия в городе).

В Бахмуте знания, полученные от западных инструкторов, оказались бесполезны: атаки в условиях огневого превосходства российских войск в артиллерии, танках и другой технике проводить не получается, большая часть времени уходит на организацию обороны. Постоянная необходимость обороняться приводит к ошибкам. Командиры подразделений выбирают уже известные позиции, на которых в ряде случаев гибнут целые роты украинских сил (примерно 120 человек). Вот лишь один пример тактических ошибок: в середине декабря в засаду на восточной окраине Бахмута попало подразделение 57-й мотопехотной бригады. Укрываясь от обстрела, военные заняли здание, находящееся в зоне досягаемости орудий "Гиацинт-С" и "Мста-Б".

По данным The Daily Telegraph, ежедневные потери украинской армии только на восточной, южной и северо-восточной частях Бахмута доходят до 200 военнослужащих. В дни серьёзных боестолкновений эта цифра доходит до 600–800 человек убитыми и ранеными. Целый батальон украинской армии может исчезнуть всего за несколько часов. По зарубежным оценкам, за время бахмутской операции ВСУ безвозвратно потеряли около 10 тысяч человек и эта цифра будет только увеличиваться. Киев лихорадочно пытается заполнить брешь в обороне, отправляя для компенсации потерь в этом районе от 360 до 500 бойцов ежедневно. Несмотря на то что новобранцы с Украины доставляются под Бахмут как по часам, качество личного состава практически нулевое. Бойцы плохо обучены, 95% не имеют боевого опыта и никогда не служили в армии, а некоторые из них гибнут в первый же день после прибытия на фронт.

Зарубежные медиа нехотя признают, что Бахмут даже близко не соответствует образу "города-крепости", который пытаются нарисовать в Киеве. По мнению большинства западных аналитиков, город постепенно превращается в братскую могилу для десятков украинских подразделений, большинство из которых, включая 54-ю, 30-ю и 71-ю бригады, могут быть уничтожены окончательно и навсегда потеряют боеспособность.

Фото © Shutterstock Будут ли ВСУ сдавать Бахмут? 0 Будут, ждать недолго Будут биться, но проиграют Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев