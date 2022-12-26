Эти эффективные народные средства от гриппа и ОРВИ признают даже медики

Существуют эффективные народные средства, которые будут вашими верными помощниками на пути к выздоровлению от гриппа и ОРВИ. В их числе ванна для ног с горчицей. Об этом ТАСС рассказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, предупредив, что перед применением таких методов лечения необходимо проконсультироваться с врачом.

"Первое, если ощутили озноб, попав под дождь и промокнув, — это опустить ноги в горячую воду с горчицей. Известная "окопная" болезнь — грипп — погубила много солдат в Первую мировую войну. Кстати, это был именно А (H1N1) — в то время его называли испанским, и способствующим фактором были именно промокшие ноги" , — рассказал он.

Он напомнил о том, что вирус свиного гриппа в числе прочего повреждает бронхи: пациент начинает кашлять. В таком случае поможет ещё одно популярное народное средство — горчичники либо медицинские банки. Благодаря этим методам повышается кровоток в лёгких и снижается вероятность развития у больного тяжёлого воспаления.

Вместе с этим Жемчугов указал, что назначать банки или горчичники должен медик, который также выпишет отхаркивающие средства. Крайне осторожно применять такие способы лечения нужно гипертоникам, а также людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он пояснил, что тепловые процедуры повышают нагрузку на сердце, поэтому всегда перед их использованием нужна консультация доктора.