В России выявили минимальное с 29 ноября число пациентов с ковидом
В России выявили 5335 суточных случаев заражения коронавирусом
В России выявили 5335 суточных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, это значение стало минимальным с 29 ноября, когда в стране зафиксировали 4928 новых заболевших.
Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составило 21 769 627. За тот же срок зафиксировано 393 433 летальных исхода, 50 человек скончались лишь за последние сутки.
Ранее врач общей практики рассказал, что температура 37,2 градуса и головная боль — не повод вызывать скорую, а вот 38,5 с лихорадкой — вполне.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков