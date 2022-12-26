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26 декабря, 08:25

В России выявили минимальное с 29 ноября число пациентов с ковидом

В России выявили 5335 суточных случаев заражения коронавирусом

В России выявили 5335 суточных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, это значение стало минимальным с 29 ноября, когда в стране зафиксировали 4928 новых заболевших.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составило 21 769 627. За тот же срок зафиксировано 393 433 летальных исхода, 50 человек скончались лишь за последние сутки.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Марина Калегина
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