В России выявили минимальное с 29 ноября число пациентов с ковидом

В России выявили 5335 суточных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, это значение стало минимальным с 29 ноября, когда в стране зафиксировали 4928 новых заболевших.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России с начала пандемии составило 21 769 627. За тот же срок зафиксировано 393 433 летальных исхода, 50 человек скончались лишь за последние сутки.