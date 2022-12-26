Врач перечислил нестандартные пути заражения гриппом

Заразиться гриппом можно не только воздушно-капельным путём, но и через глаза, особенно если их часто трогать и тереть. Об этом предупредил отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Путей входа на самом деле не два, а три. Первый — глотка. Второй — это полость носа. На самом деле ещё через конъюнктиву глаза и через носослёзный канал может это тоже передаваться", — приводит его слова Ura.ru.

Врач отметил, что через глаза болезнь всё же передаётся реже, поскольку дышим мы постоянно. Он также рассказал, что заразиться можно при непосредственном контакте с больным, а также при использовании одного полотенца. В том числе роль играет концентрация возбудителей в организме заболевшего и расстояние между людьми. Чем она выше, тем проще заразиться.

"Если концентрация не очень высокая, то заразиться можно при непосредственной близости друг от друга, либо через поцелуй, либо вытираясь одним полотенцем", — добавил отоларинголог.