Южнокорейский штурмовик разбился при попытке перехвата дронов КНДР
Yonhap: Северокорейские дроны пересекли границу Южной Кореи
Южная Корея задействовала авиацию против беспилотников КНДР, которые пересекли демаркационную линию, был открыт предупредительный огонь. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов.
Северокорейские дроны были обнаружены к югу от межкорейской границы около 10:25 (4:25 мск). Сеул в ответ поднял военную авиацию. По данным Yonhap, один из южнокорейских штурмовиков Ка-1 по неизвестной причине разбился при попытке перехвата беспилотников в округе Хонсон. Оба пилота спаслись.
Также из-за инцидента с северокорейскими дронами вылеты рейсов в южнокорейских аэропортах Инчхон и Кимпхо были приостановлены по просьбе военных.
А ранее сестра главы КНДР Ким Чен Ына заявила, что все "придирающиеся" к пускам ракет Северной Кореи в скором времени смогут лично убедиться в их возможностях и надёжности.
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